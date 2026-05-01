El Gobierno y los sindicatos convierten el Día del Trabajador en un acto de campaña

El Día del Trabajador de este año ha dejado en España una imagen doble: por un lado, la escenificación habitual de reivindicaciones laborales por parte de sindicatos y Gobierno; por otro, una participación limitada y un debate creciente sobre el sentido real de esta jornada en el contexto actual.

En Madrid, unas 3.000 personas han acudido a la manifestación convocada por CCOO y UGT. La marcha, con presencia de dirigentes sindicales como Paloma López y Susana Huertas, ha vuelto a centrarse en reivindicaciones clásicas: subida de salarios, acceso a la vivienda y refuerzo de los servicios públicos. Bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', las representantes han centrado la jornada en una crítica constante al Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso, al que han acusado de deteriorar lo público y favorecer la privatización.

La manifestación ha contado además con la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que ha reivindicado la identidad de quienes "viven de su trabajo", mientras que el ministro y líder del PSOE madrileño, Óscar López, ha aprovechado para hacer campaña y defender la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, ha situado el foco en un futuro cambio político en la Comunidad. También ha participado Reyes Maroto, que ha puesto el acento en la aportación de la población migrante al mercado laboral.

Montero y Díaz en Málaga

Sin embargo, el protagonismo institucional se ha trasladado este año a Málaga, donde se ha celebrado la manifestación central. Allí, la candidata socialista a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, ha aprovechado también su presencia en Málaga para hacer campaña para las elecciones andaluzas, anunciando que impulsará un "Programa Andaluz de Primera Experiencia Profesional" si llega a la Presidencia de la Junta. "Nuestros jóvenes no merecen precariedad, merecen oportunidades reales, empleo estable y salarios dignos", ha afirmado.

Montero ha ensalzado además el papel de los sindicatos, asegurando que "juegan un papel fundamental" para "mejorar las condiciones de vida de los trabajadores", y ha calificado el lema de la movilización como "absolutamente acertado" por vincular "los derechos de los trabajadores con el incremento de los salarios". Asimismo, ha defendido la labor del Gobierno en materia laboral, destacando el impulso a la negociación colectiva en los últimos años.

Asimismo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha estado presente en Málaga, donde ha defendido que "España la hace la gente trabajadora" y ha reclamado más derechos laborales. Díaz ha insistido en medidas como el control horario para evitar horas extra no pagadas, la subida de salarios o la regulación del alquiler, que el Ejecutivo pretende volver a llevar al Congreso.

"Hago un llamamiento hoy a la clase trabajadora andaluza, a los jóvenes, a las mujeres andaluzas, a los trabajadores que hoy saben que necesitan gobiernos que les defiendan. En definitiva, a la mayoría social que es gente trabajadora", ha añadido Díaz.

La ministra también ha vinculado el Primero de Mayo con cuestiones más amplias, desde la crítica a la desigualdad empresarial hasta referencias a conflictos internacionales. La ministra ha querido lanzar "un mensaje para los que hoy están vulnerando la legalidad internacional con absoluta impunidad, se llamen Netanyahu, se llamen Trump, se llamen como se llamen".

Alejándose del foco principal, la vicepresidenta ha puesto de manifiesto cómo esta reivindicación ya poco tiene que ver con lo que era antes y los partidos de izquierdas se han aprovechado de ella para hacer campaña electoral.

En este sentido, los sindicatos mayoritarios han ido alejándose de los trabajadores mientras orientan sus mensajes hacia causas globales –como la guerra en Irán– o debates ideológicos.