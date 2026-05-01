La Asociación de Fiscales, contra la purga de Peramato: "Quien no sigue las consignas no sale en la foto"

La Asociación de Fiscales (AF) ha cargado contra la sustitución que ha realizado la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de Almudena Lastra al frente de la Fiscalía Superior de Madrid: "Demuestra que quien no sigue las consignas no sale en la foto".

El Consejo Fiscal de este jueves apartó a Lastra de su cargo y pasa a ser sustituida por María Isabel Martín López. Lastra testificó en el juicio al exfiscal general del Estado revelando una conversación el día después de la filtración realizada por Álvaro García Ortiz sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En esta conversación, García Ortiz le respondía a Lastra, que le preguntaba si había filtrado él la información: "Eso no importa ahora". Peramato llegó a la fiscalía prometiendo reconciliación y asegurando que buscaría "sanar" la "profunda herida" que se había creado en el Ministerio Fiscal.

En declaraciones a Libertad Digital, la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, ha explicado que "el mensaje que lanza la fiscal general del Estado es muy evidente": "Han desaparecido los principios de mérito y capacidad constitucionalmente reconocidos y se han sustituido por el de premio y castigo". Así, ha asegurado que Peramato ha convertido la Fiscalía en un sistema de "premio" a la "lealtad al condenado exfiscal general" y "castigo y depuración" para aquellos que han tenido "desafecto" hacia él.

"Ha querido dejar muy clara su postura, muy en evidencia, que quien sale del círculo, quien no sigue las consignas, quien se mueve, no sale en la foto", ha sentenciado.

De hecho, la asociación publicó este jueves un comunicado en el que criticaba los cambios en el Consejo Fiscal en función a la lealtad al exfiscal general: "Siendo usual y lógico que con la llegada de un nuevo FGE se produzca un relevo, generalmente parcial, de la plantilla de la Secretaría Técnica, especialmente en las personas de su Jefe y de su Teniente, lo verdaderamente llamativo de lo ocurrido con quienes integraron el más estrecho círculo de confianza de Álvaro García Ortiz –a los vídeos de aplausos espontáneos y paseíllos por Las Salesas nos remitimos- no es su salida, sino su destino".

"En el Consejo Fiscal celebrado el 27/2/2026, la actual FGE obsequió a Ana Isabel García León, quien fue jefa de la Secretaría Técnica, con una Jefatura de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, y a Diego Villafañe que había sido teniente del mismo órgano, con una plaza en la Fiscalía del Tribunal Supremo", asevera el comunicado.

De hecho, sentencia que el mensaje de Peramato "deja constancia del modelo de Ministerio Fiscal que tiene en la cabeza, muy alejado de lo dispuesto en el EOMF y prescindiendo del mérito y la capacidad acreditados en favor, no ya de la sintonía ideológica conforme a doctrina constitucional, sino de la adhesión personal e inquebrantable a quien ostenta u ostentó la condición de FGE".