Los funcionarios de prisiones reclaman la jornada laboral de 35 horas semanales: "Sin nosotros, el sistema colapsaría"

Los funcionarios de prisiones han lanzado una serie de exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez en el Día del Trabajador entre las que se encuentran la jornada laboral de 35 horas semanales.

"Desde ACAIP-UGT seguimos trabajando para materializar la jornada de 35 horas semanales, en Instituciones Penitenciarias, enmarcada en los acuerdos generales de la Administración", aseguran desde el sindicato en un comunicado en el que ponen de relevancia los retos conseguidos por el colectivo y aquellos que falta por reclamar al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.

Entre los retos que quedan, destacan "el reconocimiento como Agentes de Autoridad, para garantizar la protección jurídica de los trabajadores"; así como un nuevo protocolo contra las agresiones que proteja al personal penitenciario; y "resolver la urgente crisis que atraviesa la sanidad penitenciaria".

En el Día del Trabajador, el sindicato penitenciario ha querido poner de relevancia la labor que realizan los funcionarios de prisiones garantizando la seguridad de los centros penitenciarios, advirtiendo que "sin la profesionalidad mostrada por los empleados públicos penitenciarios, el sistema colapsaría".

En este contexto, destacan que "queda mucho por hacer" porque "la situación de los centros penitenciarios sigue siendo crítica": "El aumento año a año de las agresiones a trabajadores penitenciarios, el déficit de médicos que ya supera el 75%, y una necesidad imperiosa de adaptar la relación de los puestos de trabajo a la realidad penitenciaria actual muestran la necesidad de seguir trabajando en todos los ámbitos para garantizar unas condiciones laborales dignas".

Aun así, el sindicato se jacta de que su "estrategia en transformar el malestar en acuerdos tangibles" les ha llevado a conseguir acuerdos de relevancia para la profesión. "Con la reclasificación de centros derivada del acuerdo por una Administración del siglo XXI se ha producido un aumento significativo del complemento específico, al que se suma el incremento retributivo acordado para la Administración General del Estado".

Asimismo, destacan que la firma de acuerdos de los concursos de traslados ha consolidado la anualidad de los movimientos, lo que, con baremos negociados, ha aportado certidumbre y fluidez a la movilidad de la plantilla, permitiendo una mayor conciliación familiar. También, aseguran, se ha trabajado por la renovación del uniforme, con criterios técnicos actuales, a la vez que se han implementado las salas de lactancia, medidas importantes que demuestran una apuesta firme por la salud laboral y la igualdad.