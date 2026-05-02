Aitor Esteban carga contra el PSOE por su burla: "Es inaceptable y más viniendo de tu socio de coalición"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha tildado de "inaceptable" que el 'meme' sobre su persona, difundido por el PSOE con una imagen generada con Inteligencia Artificial en la que aparece el líder vasco lanzándose a una piscina y un texto en el que se le reprocha haber roto el consenso sobre el euskera en las ofertas públicas de empleo, se haya publicado desde la cuenta oficial del PSOE, y ha acusado a los socialistas de falta de "honradez".

En una entrevista concedida a ETB, Esteban ha indicado que su figura "es lo de menos", porque ya está acostumbrado a que le "zumben" y a ver informaciones sobre él en los medios. No obstante, ha insistido en que le parece "verdaderamente inaceptable" que este tipo de contenidos se lancen desde un perfil oficial. "De tu socio de coalición, nada menos", ha recalcado.

Esteban ha asegurado que, desde la cuenta oficial del partido separatista vasco, no se va a difundir "algo parecido", y ha remarcado que "lo preocupante del tweet, del meme, no es la imagen, sino lo que se dice". "Hay una cosa que, desde luego, nosotros tenemos muy a gala, y es decir dentro lo mismo que decimos fuera, y actuar de manera transparente y honrada", ha subrayado.

Lío en el Congreso

Este miércoles el Congreso fue también ejemplo de la discordia actual entre ambas formaciones. La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, dijo a Pedro Sánchez que "usted sabrá cómo quiere llegar a la próxima convocatoria electoral y si quiere compañía o no". El jefe del Ejecutivo, con perfil bajo ante su debilidad en el Parlamento, le respondió que "claro que quiero buena compañía, como la del PNV".

El PSOE está intentado "calmar las aguas" tanto en País Vasco como en Madrid, donde los cinco diputados del PNV son imprescindibles para que Pedro Sánchez sobreviva y siga en el Palacio la Moncloa.