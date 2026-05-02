La Fiscalía vuelve a cargar contra Peinado e insiste en la inocencia de Begoña Gómez

La Fiscalía ha vuelto a defender la inocencia de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y ha criticado los cuatro delitos por los que el juez Peinado le ha imputado. "Los hechos referidos no son constitutivos de delitos", precisan en un escrito.

El juez Juan Carlos Peinado procesó a mediados de abril a la mujer de Pedro Sánchez y a su asesora por la comisión de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. De igual manera, Peinado acordó que fuera exonerada del delito de intrusismo laboral. En este caso también se encuentra procesado el empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

En el escrito de la Fiscalía remitido al juez, al que ha tenido acceso Libertad Digital, se señala que "los hechos referidos no son constitutivos de delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida ni malversación de caudales públicos, en tanto no concurren los requisitos y elementos exigidos por los tipos, y en todo caso, subsidiariamente, no existen elementos indiciarios suficientes para predicar su comisión o participación respecto de los investigados". De igual manera, la Fiscalía critica "la vaguedad y constante mezcla e intentos de interrelación de unos delitos con otros".

La relación con Sánchez y Álvarez

En el escrito remitido al juez se insiste en que se ha producido una "deliberada confusión de hechos a la hora de tratar de dibujar el delito de tráfico de influencias, fruto, quizás de la inexistencia de los mismos".

"Con independencia de consideraciones éticas o estéticas, de la conveniencia o inconveniencia de ciertas actuaciones, la mera relación conyugal de María Begoña Gómez no puede operar como una presunción que se traduzca en prevalimiento e influencia, con relevancia penal en toda su actividad, pretendiéndose que vaya impregnado siempre, además, del elemento doloso necesario para la comisión del ilícito", precisa el escrito.

Sobre su asesora, la Fiscalía considera que "ni ejerce influencia ni ayuda a la misma; ni se le relaciona con ningún acto concreto administrativo" y tacha de "tesis difusa y confusa" la relación con las empresas que participaron en la Cátedra con "la concesión de contratos futuros".

Respecto del tercer imputado, Juan Carlos Barrabés, el escrito de la Fiscalía defiende que tampoco se le puede imputar un delito de tráfico de influencias y que el empresario "era considerado y reconocido como un empresario líder en innovación y nuevas tecnologías". En concreto, la Fiscalía precisa que "no hay absolutamente ningún elemento para tachar de delictivas o de planeamiento delictivo esas actividades en relación al máster".

Críticas a la investigación

La Fiscalía también ha cargado contra las diligencias practicadas en esta causa y las ha calificado de "singulares" y "aparatosas" a la par que "parcas y escasas en su motivación e ineficaces a los fines pretendidos".

El Ministerio Fiscal ha criticado que en esta causa se haya llamado a declarar a altos cargos del Gobierno como a Pedro Sánchez o al ministro de Justicia, Félix Bolaños. No obstante, también han sido criticadas más actuaciones como las declaraciones de "directivos de empresas de grandes corporaciones empresariales" o de "personas traídas como testigos y obligadas a declarar bajo juramento que pasaban a ser investigadas sin solución de continuidad; un sinfín de testigos" y numerosas actuaciones más, que, a juicio de la Fiscalía, no han sido suficientes: "Y pese a todo, creemos que no se ha hallado lo que se buscaba".

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