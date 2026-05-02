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España

Cuando la izquierda aplaudía el 'estilo Vito Quiles'

Ana Botella, Rita Barberá o Mariano Rajoy han sido objeto de la misma forma de preguntar que reciben políticos de izquierda con Vito Quiles.

Libertad Digital
Ana Botella, Rita Barberá o Mariano Rajoy han sido objeto de la misma forma de preguntar que reciben políticos de izquierda con Vito Quiles.
Ana Botella, acosada por un periodista de La Sexta. | La Sexta

Misma forma de actuar, diferentes actores políticos y diferente forma de verlo. La izquierda ha salido en tromba a denunciar al reportero Vito Quiles por sus preguntas a Begoña Gómez esta semana a la salida de una cafetería. Sin embargo, años atrás, cuando el Partido Popular estaba en el poder y políticos como Mariano Rajoy, Ana Botella, Esperanza Aguirre o Rita Barberá eran preguntados de la misma forma, la izquierda aplaudía esa forma de hacer periodismo incluso con carcajadas.

La izquierda española parece olvidar que el papel de reportero que realiza Vito Quiles existe desde hace ya varios años. Se pudo ver cuando un reportero de laSexta acudió a la peluquería de la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, para preguntarle por qué iba en coche oficial y no en transporte público, además de insistirle por otros temas.

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También lo sufrió la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que murió tras años de acoso por parte de la izquierda. Dani Mateo, en laSexta, hizo bromas después de reproducir un vídeo en el que varios periodistas estaban plantados en el portal de su casa.

Otro de los que también ha estado expuesto a este tipo de situaciones es el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ha sido entrevistado en varias ocasiones en ropa deportiva tras ser cazado por periodistas de medios de izquierda para preguntarle por el caso Bárcenas. Y Esperanza Aguirre fue habitual blanco de las mofas de los reporteros del programa Caiga quien Caiga.

Este es solo uno de los ejemplos que aplaudió en su día la izquierda, que ahora clama al cielo por las entrevistas incómodas que realiza Vito Quiles al preguntar al Gobierno de Pedro Sánchez por la corrupción que le afecta de lleno.

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