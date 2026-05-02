Cuando la izquierda aplaudía el 'estilo Vito Quiles'

Misma forma de actuar, diferentes actores políticos y diferente forma de verlo. La izquierda ha salido en tromba a denunciar al reportero Vito Quiles por sus preguntas a Begoña Gómez esta semana a la salida de una cafetería. Sin embargo, años atrás, cuando el Partido Popular estaba en el poder y políticos como Mariano Rajoy, Ana Botella, Esperanza Aguirre o Rita Barberá eran preguntados de la misma forma, la izquierda aplaudía esa forma de hacer periodismo incluso con carcajadas.

La izquierda española parece olvidar que el papel de reportero que realiza Vito Quiles existe desde hace ya varios años. Se pudo ver cuando un reportero de laSexta acudió a la peluquería de la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, para preguntarle por qué iba en coche oficial y no en transporte público, además de insistirle por otros temas.

Es una vergüenza llamarle periodismo a lo que hace Vito Quiles. pic.twitter.com/Rm1mZJpKDK — Mon Bosch i Codina 🇪🇺 (@josepramonbosch) April 30, 2026

También lo sufrió la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que murió tras años de acoso por parte de la izquierda. Dani Mateo, en laSexta, hizo bromas después de reproducir un vídeo en el que varios periodistas estaban plantados en el portal de su casa.

Pero vamos a ver, compañeros que ahora os rasgáis las vestiduras. Esto empezó así: persiguiendo a una mujer que ya no era alcaldesa, que no había sido condenada a nada, hasta la puerta de su casa. Y como era Wyoming, y era La Sexta, no nos daba tantos reparos, ¿no? Mirad el… pic.twitter.com/arxgzUVH8x — David Alandete (@alandete) April 30, 2026

Otro de los que también ha estado expuesto a este tipo de situaciones es el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ha sido entrevistado en varias ocasiones en ropa deportiva tras ser cazado por periodistas de medios de izquierda para preguntarle por el caso Bárcenas. Y Esperanza Aguirre fue habitual blanco de las mofas de los reporteros del programa Caiga quien Caiga.

Esto era "periodismo de investigación" y, por eso, entonces a la periodista no la agredían🤦‍♂️ pic.twitter.com/QCDmBTX1og — Carlos Fernández (@CarlosF66089689) April 30, 2026

Este es solo uno de los ejemplos que aplaudió en su día la izquierda, que ahora clama al cielo por las entrevistas incómodas que realiza Vito Quiles al preguntar al Gobierno de Pedro Sánchez por la corrupción que le afecta de lleno.