Pinchazo en las manifestaciones sindicales en uno de los años que más cobran los sindicatos. Solo 3.000 personas han salido este viernes 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador, a la calle en Madrid para acompañar a los sindicatos. La movilización arrancó a las doce de la mañana desde Gran Vía esquina con la calle Clavel y finalizó en la Plaza de España bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'. En esta ocasión Madrid no fue la sede de la manifestación nacional que tuvo lugar en Málaga, -con solo 5.000 asistentes- casualmente coincidiendo con las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo día 17 de mayo.

El año pasado, el Gobierno de Pedro Sánchez acometió la mayor inyección de millones a los sindicatos más representativos como CCOO y UGT, lideradas por Unai Sordo y Pepe Álvarez. Concretamente, el Gobierno estableció destinar 32 millones de euros anuales en subvenciones a los sindicatos, alcanzando el máximo histórico. De este modo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, duplicó el presupuesto de los tres años anteriores, 17 millones por año. Es decir que con esta subida, los sindicatos han pasado de percibir 51 millones en tres años a recibir 96 millones, casi el doble.

Nunca se había presenciado un aumento tan exponencial en subvenciones a sindicatos en España. Sin embargo, desde que Sánchez llegó a La Moncloa, los sindicatos han visto considerablemente incrementadas sus subvenciones, ya que no es la primera vez que el Ministerio de Trabajo de Díaz incrementa la cantidad de millones destinados a los sindicatos.

En comparación con los gobiernos de Jose María Aznar y Mariano Rajoy y entrando en detalle, durante el mandato de Aznar, las subvenciones se mantuvieron en torno a los 10 millones por año, mientras que en el momento en que José Luis Rodríguez Zapatero accedió a la presidencia, decidió establecer la cifra en 15,7 millones de euros anuales.

Por su parte, el último gobierno del Partido Popular congeló las subvenciones a los sindicatos con 8,8 millones desde el año 2013, cuando Rajoy y la entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, recortaron las ayudas respecto a las grandes cantidades que venía concediendo el gobierno socialista de Zapatero.