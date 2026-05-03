Aldama entrega al Supremo la operación de la SEPI que frustró Begoña Gómez: "¿Cinco kilos? Es lo que corresponde"

El empresario Víctor de Aldama ha aportado una prueba al Tribunal Supremo que consiste en un audio grabado por Koldo García en el que este y José Luis Ábalos pactan una comisión de cinco millones de euros a cambio de que la SEPI –dependiente del Ministerio de María Jesús Montero— vendiese su cuartel general al empresario.

Aldama declaró este jueves en el Supremo que María Jesús Montero le había trasladado a José Luis Ábalos que iba a poner en venta patrimonio de la SEPI. Preguntado por el motivo que habría llevado a Montero a informar a Ábalos, aseguró que: "Según Koldo, a la ministra se le hacía el coño agua con el ministro". El exministro y su exasesor le trasladaron esta oferta a Aldama, que dijo que le interesaba y presentó "una oferta de 250 millones" de euros por el Complejo de Campo de Velázquez, situado en la capital. Esta operación se frustró porque la esposa de Pedro Sánchez, según Aldama, pidió el complejo "para ella": "Begoña Gómez dijo que quería Campo de Velázquez para ella y nosotros tenemos que retirar la oferta que hicimos en la SEPI".

"Esta reunión se produjo el día 9 de abril de 2019, en la que además de los anteriormente mencionados, también interviene de manera espontánea y temporal una mujer", informa el Acta de Transcripción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

A: (Interrumpe e ininteligible), me voy a tener que buscarme algo, porque (ininteligible), para dibujar ese flujo, cuando éste haga el contrato, a su vez tiene, tenemos que firmar un contrato y en este caso con quien tiene que hacerlo es con Víctor K: Vale, ¿te acuerdas de lo que hablamos de SEPI, el conjunto que está donde están las centrales de SEPI, los edificios, la oferta de 250, que vinieron? A: Um... K: Si se ejecuta eso... A: (Interrumpe) pero ¿eso ya se ha reunido? K: Sí, sí, se ha reunido y le ha entregado la oferta, ¿vale? Entonces, están a la espera de que responda ¿vale?, pero te tengo que explicar. Si se ejecuta eso, a él le generan un montante de cinco. A: ¿Cinco kilos? K: Sí, a ti te corresponden (ininteligible), porque tiene que repartir.

La conversación continúa y Koldo le asegura al exministro que iba a trasladar a "Isabel" –que podría ser Pardo de Vera, entonces presidenta de ADIF— que tuviese algún trato de favor a Aldama: "necesito, que alguien con Isabel, con Javier, le dé algo, aunque sea cubrir algunos gastos mínimos que tiene. Entonces, que sepas que yo voy a decir tanto a Javier como a Isabel, que a Víctor le tienen que dar algo ¿vale?". "Isabel está totalmente volcada", asevera el que fuera exasesor de Ábalos en el Ministerio.

Aldama vinculó a María Jesús Montero

A raíz de que se frustrase la operación, María Jesús Montero, encargada de Hacienda y última responsable de la SEPI, habría dado orden de que se le ofreciese otros complejos a Aldama. "María Jesús Montero trasladó una orden clara a través de Carlos Moreno de que se me tiene que ayudar", aseveró el empresario durante su declaración en el Supremo.