El avión de Pedro Sánchez se vuelve a averiar y le obliga a aterrizar en Turquía

Un imprevisto de carácter técnico en el avión en el que viajaba hacia Armenia este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha obligado a aterrizar en Turquía.

El Airbus A310 en el que se desplazaba Sánchez junto al resto de su delegación partió de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, poco antes de las cuatro de la tarde con destino a la capital de Armenia, donde este lunes se reúnen casi medio centenar de líderes cuyos países forman parte de este foro.

Fuentes del Gobierno han informado de que un fallo técnico al que han restado importancia ha obligado a cumplir el protocolo y aterrizar en Ankara. Allí la delegación española pasará la noche antes de reanudar este lunes su viaje hasta Ereván (Armenia), donde está previsto que participe en la Cumbre de la Comunidad Política Europea.

Su llegada a la cumbre de Ereván está prevista para las 8:15 horas en España (dos horas más en Armenia).

En concreto, asistirá a la inauguración del evento, donde saludará oficialmente al primer ministro de la República de Armenia, Nikol Pashinian, y se tomará la foto de familia. Posteriormente, intervendrá en la primera sesión del plenario de la Comunidad Política Europea y en la mesa redonda 'Resiliencia democrática y amenazas híbridas'.

Al término de la octava cumbre de este grupo de países, Sánchez regresará este mismo lunes a Madrid.

El último incidente con un avión oficial que hizo que el presidente del Gobierno tuviera que cambiar su agenda ocurrió el pasado 4 de septiembre, cuando el Falcon en el que volaba a París para participar en una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania tuviera que regresar a mitad de camino a causa de una avería.