La fiscal Pedromato y las células del golpismo sanchista

Creíamos que era imposible empeorar el desempeño en la fiscalía general del Estado de Dolores Delgado. Vino García Ortiz y lo empeoró, hasta el extremo de acabar siendo condenado por el Tribunal Supremo. Creímos que ya nada superaría el descaro del golpismo togado sanchista, y ha llegado Peramato, que bien merece llamarse Pedromato, y está dejando a García Ortiz como un severo guardián del mérito en el Ministerio Público. Une la tercera estación de este viacrucis judicial dos características de sus predecesores: la mediocridad del currículo y la fatuidad de la impunidad. Cabe añadirle un toque propio: lo obsceno de su amiguismo profesional.

No es fácil, ni siquiera en la UPF (Unión Prevarigalupadora de Fiscales) ascender a fiscal de sala a la esposa del condenado García Ortiz, ayuna de los valores que se añaden a la antigüedad: mérito y capacidad. Mérito, no tiene. Capacidad, no la ha demostrado. Su antigüedad, es nueva. ¿Por qué, entonces, la promueve y asciende? Para que se note la injusticia. Como en todo delito de este gobierno infame, para presumir del abuso de Poder, porque en la banda de Sánchez nadie debe delinquir sin alardear. Y nadie lo hace mejor que el que menos vale, el que viene con la etiqueta del precio rebajado, llegado enero, o por ser mercancía defectuosa todo el año.

Sánchez, como Bildu, prepara un régimen paralelo en la Oposición

El partido de la ETA ha hecho público su plan para euskaldunizar al funcionariado del País Vasco y de Navarra, viejo reino entregado a la banda a cambio de los votos bildutarras en el Congreso de los Diputados. Hay una limpieza de sangre ideológica cuyos hematíes rojos coloreará un dominio exhaustivo del euskera, lengua minoritaria en ambas comunidades, cuyos habitantes usan a diario, en todos los ámbitos, su idioma propio, el español.

En el futuro inmediato, o sea, ya, el idioma de los que aspiren a un cargo público con suculento sueldo, vacaciones y demás, no será el suyo, sino el de la legalidad vigente, que será el de la vieja legitimidad de las pistolas. No se saca de la cárcel sin cumplir toda la condena ni arrepentirse de sus crímenes a los peores asesinos de la banda para que renieguen el terrorismo, bien al contrario, todos deben recordar que no sería la primera vez que mataran a cualquiera para conseguir sus objetivos políticos, que son los de siempre: socialismo, independencia y supremacía racial. La raza, desde que Barandiarán recogía y medía cráneos por los viejos cementerios de la región, ha cambiado mucho. Ahora, el ADN es ideológico y cultural.

Pero, ante todo, la raza ideológica euskaldún es obediente. Acatará sin rechistar los dictados de la casta dominante del nuevo Estado, que es la eusko-terrorista y eusko-comunista. La sangre nueva de ese cuerpo viejo, se demostrará con el uso del euskera a todas horas, y no pese a no ser la lengua propia y habitual de la inmensa mayoría de los habitantes de esa tierra, sino precisamente porque no lo es. Lo natural no cuesta, lo artificial exige esfuerzo y obediencia, que es, en última instancia, lo que se busca para la nueva Euskadi independiente, socialista, revolucionaria… y servil.

La propaganda por el hecho y la eficacia del terror

El terrorismo funciona siempre como un acto de exhibicionismo en el que la crueldad no es un añadido innecesario, sino su verdadera base y la garantía de su éxito. Lo que más terror produce no es el asesinato por una razón comprensible, sino el arbitrario, irracional, sin que la víctima haya sido escogida. El terror que identifica previamente sus objetivos se entiende e invita a ver y callar a los que pueden padecerlo. En cambio, el que muere porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, por pura mala suerte, asusta más. Los anarquistas, teorizadores de "la propaganda por el hecho", creían en su primera época que, al asesinar a un monarca, demostraban que era posible derribar la monarquía, pero pronto vieron que en los magnicidios solía morir gente inocente, que simplemente estaba allí.

Por ejemplo, en el atentado de Mateo Morral en la boda de Alfonso XIII murieron, además de los caballos, muchos curiosos que sólo querían ver a los reyes y su brillante escolta en la Calle Mayor. No es que la muerte de inocentes preocupase de verdad a quien, con casi total seguridad, iba a entregar su vida a la revolución social. Lo malo era que la propaganda se convertía en negativa, porque morían mujeres y niños, gente muy pobre y con familia, que, en vez de ser atraída a la causa, la aborrecía. Sin embargo, los nihilistas rusos, modelo del comunismo anarquista, adoptaron un lema: "nadie es inocente". Ni reyes ni mendigos. Todos eran parte de la Historia, que se desarrollaba a través de la lucha de clases, hasta la liberación final. No había, por tanto, que temer a las masacres, sino incrementarlas, porque la violencia, por sí misma, ayudaba más eficazmente al desarrollo histórico. Y la historia del comunismo desde 1917 demuestra que suele ser así.

Las células fiscales y judiciales del PSOE

Lo que demuestra en su tercera encarnación oficial, el golpismo de toga a las órdenes de Sánchez, es que piensa abusar de su poder hasta el final, que los que se les unan, ascenderán, y los que se opongan, jamás lo harán, y languidecerán en los oscuros escalones inferiores del escalafón. La Pedromato representa la tercera ocasión, que aspira a ser la de la vencida, para imponer un nuevo régimen de poder personal nacido de las entrañas del régimen constitucional. Pumpidos, Pedromatos y Abogados del Estado son las células fiscales y judiciales del socialismo del siglo XXI, los tribunales populares de la III República, dentro de la Confederación de Repúblicas Socialistas Ibéricas, que Pedro Sánchez piensa imponer antes de acabar la década. Y no está tan lejos de su objetivo como puede parecer. Por eso, la verdadera y urgente prioridad nacional es echar a Sánchez