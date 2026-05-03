Histórico golpe de la Guardia Civil: incauta el mayor alijo de cocaína conocido en el Atlántico

La Guardia Civil ha apresado en el Atlántico un mercante con bandera de Comoras cargado con un gran alijo de cocaína que estaría entre los mayores incautados hasta la fecha en España.

El buque, de nombre Arconian, y sus tripulantes han llegado a última hora de la tarde de este domingo al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, escoltados por una patrullera de la Guardia Civil.

La operación se lleva a cabo siguiendo órdenes de la Audiencia Nacional y bajo secreto de sumario, por lo que el Instituto Armado ha declinado revelar por el momento ningún detalle.

Fuentes consultadas por Efe sí apuntan a que la cantidad de droga intervenida podría superar a la que se capturó en enero en el carguero United S, abordado por la Policía Nacional a 545 kilómetros al oeste de El Hierro.

Ese alijo, que fue desembarcado en Santa Cruz de Tenerife, rozó las 10 toneladas (9.994 kilos). Según precisó entonces la Policía, era el mayor capturado en el mar en toda Europa hasta la fecha.

Sin embargo, Canal Sur ya confirma que la cantidad intervenida en este carguero oscilaría entre los 30.000 y los 45.000 kilos de esta droga. También habría podido saber que hay 23 personas detenidas, de nacionalidad filipina y angoleña en su mayor parte.

En la misma línea, la Asociación Unificada de Guardias Civiles también menciona tal cifra y celebra con "orgullo" que "hoy se escribe historia en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil" al interceptar en alta mar "el mayor alijo conocido".

Hoy se escribe historia en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Interceptado en alta mar el mayor alijo conocido: entre 30.000 y 45.000 kg de cocaína a bordo de un carguero. El Duque de Ahumada vuelve a demostrar de qué está hecha esta Institución. Orgullo de compañeros.… pic.twitter.com/5v6WSCbMej — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) May 3, 2026

El Arconian había salido de Freetown, Sierra Leona, el pasado 22 de abril y se dirigía, supuestamente, al puerto de Bengasi (Libia), de acuerdo con su rumbo declarado.