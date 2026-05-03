Magistrados, estupefactos con el comportamiento de la trama Koldo en el Supremo: "Son chorizos de tercera"

"Se le hace el coño agua". "Con Koldo solo me ha faltado acostarme". "Mira, Leti –a la abogada Leticia de la Hoz". "Que le den por culo a ZP". Estas y muchas otras frases "toscas" se han pronunciado en el último mes en el Tribunal Supremo en el marco del primer juicio a la trama Koldo.

Un lenguaje al que no está acostumbrado el Alto Tribunal, según han informado fuentes jurídicas a Libertad Digital. Entre las fuentes consultadas, cunde la sensación de que los acusados y algunos de los testigos no están teniendo el suficiente respeto por las altas instancias judiciales. "En cuatro décadas de judicatura no recuerdo haber escuchado que se dijeran expresiones como esas en el Alto Tribunal", explica un magistrado que ya se encuentra jubilado. Este asegura que cree que está habiendo una falta de respeto por parte de algunos de los comparecientes al tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta.

Otro de los magistrados preguntados por LD califica a los acusados como "chorizos de tercera" que "parecen no ser conscientes de las consecuencias de sus actos y de la pena que les pide el Ministerio Fiscal". En concreto, la acusación del Ministerio Público pide 24 años de prisión para el exministro José Luis Ábalos; 19,5 años para su exasesor ministerial Koldo García; y 7 para el empresario Víctor de Aldama, cuya petición de pena se ha visto reducida por su estrategia de colaboración con la Justicia.

"Puede que le caigan ocho o diez años y que con la suma de otras condenas por otras causas lleguen a cumplir ese período de tiempo entre rejas. Y hay que tener en cuenta que diez años, con esa edad, son muy duros; es salir prácticamente siendo un anciano", argumenta esta fuente.

Esta actitud, según razona este magistrado, estaría fomentada por las constantes declaraciones del ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños. "Todo esto es un problema de la democracia", asevera alegando que "es muy malo que un ministro de Justicia vaya en contra de la división de poderes y de la independencia judicial": "No es un demócrata". Este critica que, con estas declaraciones, "consigue envalentonar a chorizos de tercera" y que cunda la falta de respeto a la Justicia.

Cabe recordar que Koldo García se enfrentó directamente este jueves al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, porque este habría realizado un comentario con el abogado del PP, Alberto Durán, que lidera la acusación popular. "Espera, espera", le decía el exasesor ministerial a su letrada, Leticia de la Hoz, antes de mirar desafiante a Luzón: "Qué ha pasado ahí". En otro momento de la sesión del jueves, el fiscal recriminaba las constantes interrupciones de De la Hoz, que hizo todo lo posible por frustrar las preguntas incómodas para su cliente, que había manifestado encontrarse nervioso. "No me ha ocurrido en 35 años de profesión que una letrada me interrumpa en mitad de un interrogatorio. Llevo todo el juicio soportándolo", espetó el representante del Ministerio Público.

La citada fuente, preguntada sobre si cree que Martínez Arrieta debería poner pie en pared e intentar que las partes tengan más respeto por la sala, ha explicado que "cada uno torea en las plazas de una forma distinta". Además, ha avalado al presidente del tribunal que juzga a la trama Koldo destacando que tener con mano izquierda en este contexto evita posibles recursos que defiendan que se ha vulnerado el derecho a la defensa de los acusados.