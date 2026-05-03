Un comité de la Cámara de Representantes de EE.UU cuestiona que Ceuta y Melilla sean españolas

¿Ceuta y Melilla no son territorios españoles? Esa es una de las preguntas que se ha hecho un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que se ha pronunciado hace unos días para "apoyar los esfuerzos del secretario de Estado para alcanzar un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro de Ceuta y Melilla".

Hasta el momento, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, no ha entablado ninguna conversación con Madrid y Rabat sobre este asunto tan delicado que pone de manifiesto que ambas ciudades españolas están en peligro.

Primero por el chantaje de Marruecos al Gobierno de Pedro Sánchez y segundo porque tanto Estados Unidos como Israel son aliados del país vecino y cada vez son más las voces que apuestan por entregar ambos territorios al régimen de Mohamed VI. De hecho, es la primera vez que un órgano de la cámara baja del Congreso de Estados Unidos cuestiona la españolidad de Ceuta y Melilla. Todo esto sin olvidar la rivalidad entre Pedro Sánchez y Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Según el documento al que ha tenido acceso El Confidencial, el comité destaca "la histórica alianza entre Estados Unidos y Marruecos, formalizada en 1786 mediante el Tratado de Paz y Amistad entre Marruecos y Estados Unidos" para apuntar que "las ciudades administradas por España de Ceuta y Melilla están ubicadas en territorio marroquí y siguen siendo objeto de la reivindicación histórica de Marruecos". En este sentido, "el comité apoya los esfuerzos del secretario de Estado para fomentar el diálogo diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro estatus de Ceuta y Melilla", insiste.

En paralelo, y también en relación a la amistad del país con Marruecos, el escrito señala que "el comité continúa la asistencia a Marruecos en apoyo de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y ordena destinar no menos de 20.000.000 de dólares en el marco del Programa de Financiación Militar Extranjera".

Los párrafos dedicados a España y Marruecos figuran en las páginas 86 y 87 del documento del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, cuyo pleno aún no se ha reunido para aprobarlo con o sin enmiendas. El Comité de Asignaciones elabora una previsión de las ayudas al exterior, así como el presupuesto del Departamento de Estado.

Las menciones a Ceuta y Melilla han sido introducidas por el legislador republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, vicepresidente del Comité de Asignaciones y preside también en la Cámara el subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas relacionados. Es uno de los congresistas más influyentes y mantiene además una estrecha amistad con Marco Rubio. Díaz-Balart, ya declaró a principios de abril al diario El Español que "Ceuta y Melilla no están en España sino en Marruecos". "Estas cosas se discuten entre amigos y aliados", añadió, instando a abrir una negociación.

Estas afirmaciones de que Ceuta y Melilla son marroquíes se repiten cada vez más y no solo desde Estados Unidos. Libertad Digital informó de que la prensa de Israel ya está hablando de un posible apoyo del Gobierno de Benjamin Netanyahu a los planes del Mohamed VI en ambos territorios. De momento, ni España ni Marruecos se han pronunciado ante este delicado asunto.