Ábalos en el Supremo, los audios de Aldama y el blanqueo de Sánchez a Delcy

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

Ábalos, señalado

A partir de las 10 de la mañana, José Luis Ábalos, declara en el Tribunal Supremo en la recta final del juicio del caso mascarillas. El exministro socialista, deberá dar explicaciones después de que el empresario Víctor de Aldama le situara como número 2 de la trama, solo por detrás de Sánchez. Ábalos tendrá que esclarecer los presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de mordidas, su influencia en el rescate de Air Europa o la contratación de la prostituta Jéssica Rodríguez y Claudia Montes, la miss Asturias, en empresas públicas. El exministro se enfrenta a 24 años de cárcel.

Aldama entrega una grabación de Koldo y Ábalos

Víctor de Aldama entrega en el Supremo, una grabación de Koldo García en la que acuerda con José Luis Ábalos una comisión de hasta 5 millones de euros por la venta de la sede de la SEPI, dependiente del ministerio de Hacienda. La defensa del comisionista pide ahora que esa grabación se reproduzca en el juicio por su singular importancia para acreditar la veracidad de los hechos. Durante su declaración, hace tan solo unos días, Aldama confesaba que la operación no salió adelante porque Begoña Gómez quería el Complejo para ella.

Sánchez blanquea a Delcy Rodríguez

El Gobierno de Sánchez continúa blanqueando el régimen de Maduro con la invitación a Delcy Rodríguez a la cumbre iberoamericana que se llevará a cabo, el próximo mes de noviembre en Madrid. El Ejecutivo busca legitimar el chavismo pese a las sanciones impuestas contra la dirigente venezolana, por su papel activo en la dictadura y violar los derechos humanos. Ahora el Gobierno intenta limpiar su nombre, con nuevas estrategias, entre ellas con la convocatoria a la cumbre, que no será de forma nominal, sino que se dirige a la persona con la más alta representación institucional de Venezuela. Una fórmula para evitar complicaciones, debido a las sanciones europeas.

Cuba, el objetivo de Donald Trump

En Cuba, el régimen de Díaz Canel asegura que no se dejará "intimidar" ante el aviso de intervención de Donald Trump. El líder cubano ha llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie sobre el asunto. Una reacción, horas después de que el presidente de EEUU asegurase que tomaría el control de la isla, casi de inmediato, después de terminar con el conflicto en Irán.

El encuentro entre Marco Rubio y el papa León XIV

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, tiene previsto viajar a Roma en los próximos días, tras los últimos choques entre el presidente Trump y el papa León XIV. Según varios medios italianos, Rubio podría reunirse este jueves con el Santo Padre, aunque de momento no hay confirmación oficial. También está previsto que se reúna con su homólogos en el Vaticano, con el cardenal Pietro Parolin y el italiano, Antonio Tajani. Una visita que llega semanas después de que el líder norteamericano calificara al pontífice de "terrible y débil" para la política exterior.

El éxito de El último de la fila

El Último de la Fila triunfa en el Estadio Olímpico de Barcelona, 30 años después con más de 50 mil personas. Una presentación en la ciudad condal con un amplio repertorio desde sus orígenes hasta la actualidad, con un público entregado a pesar del mal tiempo. Este jueves volverán a tocar en Barcelona, después pasarán por Fuengirola, Valencia, Madrid, Sevilla o Bilbao.