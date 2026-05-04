Ábalos niega todas las acusaciones, arremete contra Aldama y se hace la víctima: "El caso está juzgado con condena"

El exministro José Luis Ábalos ha reclamado "acciones legales" contra el empresario Víctor de Aldama por su declaración en el Tribunal Supremo, en la que ofreció numerosos datos que incriminaban tanto al exsecretario de Organización socialista como a Koldo García y Pedro Sánchez. Así, ha sentenciado que que "el caso está juzgado y con condena".

La declaración de Ábalos en el Tribunal Supremo se da paradójicamente horas después de que se conozca que el empresario ha otorgado como prueba al Alto Tribunal una grabación realizada por Koldo García en la que él y Ábalos se incriminan en un trato de favor hacia Aldama enmarcado en la venta de patrimonio público de la SEPI.

De hecho, el exministro ha desestimado las pruebas entregadas por Aldama asegurando que aquellas que ha entregado están manipuladas y buscan sostener un relato falso. Tanto es así que, sobre la entrega de un sobre en el que Ábalos le ordenaría representarle a él ante autoridades venezolanas, ha asegurado que una orden de un ministro solamente va firmada y que no está sellada con el logo del Ministerio: "Lo que ha habido es una sustracción de material oficial, las cartas de un ministro no van con membrete, basta con la firma".

"Un ministro no puede encargar a un ciudadano normal ninguna representación, eso no hace sino abundar en la farsa y en la impostura permanente de alguien que necesita demasiadas credenciales. De ahí la carta de Guaidó, lo de Oaxaca... tantas credenciales son para justificarse", ha recalcado el exministro socialista, que ha intentado desautorizar las pruebas que ha aportado Aldama al procedimiento.

Asimismo, ha intentado desacreditar al empresario recalcando que su relato está sostenido, según Ábalos, por su desconocimiento real de los hechos. "Yo no sé si él sabe de qué está exactamente hablando", ha aseverado el exministro acerca de las palabras que Víctor de Aldama dedicó a la Internacional Socialista. "En la Internacional Socialista hay seis o siete partidos venezolanos. Entre ellos el de Leopoldo López", ha dicho para intentar desacreditar que la Internacional Socialista fuese financiada por el régimen bolivariano.

Al respecto de cuándo conoció a Aldama, ha dicho que no lo recuerda exactamente pero ha negado que fuese cuando lo fecha la UCO de la Guardia Civil. "Nada que celebrar, así que permítame que no me acuerde", ha señalado el exministro socialista que ha recalcado que la UCO lo fecha cuando estaba en un viaje "con su familia" en Londres. "Me acompañaba de escolta el hermano de Aldama, Rubén de Aldama", ha explicado intentando argumentar que de ahí podría venir el error. De esta forma, intenta desacreditar las informaciones recabadas por los investigadores.

"La decisión de contratar 8 millones fue mía"

Al respecto de la compra de material sanitario a Soluciones de Gestión, Ábalos ha aseverado que cuando firmó la oferta de compra de 4 millones de mascarillas no se había fijado en el documento y pensaba que estaba licitando 8 millones porque esa era su decisión. Este sería el motivo por el cual se firmó una segunda orden a los 13 minutos de publicarse la primera en la que se dobla la cantidad.

"Salen 8 millones de mascarillas para 30 días en función de las necesidades que evalúan los diferentes departamentos y unidades del Ministerio", ha subrayado Ábalos; que asevera que se duplicó el pedido de cuatro a ocho millones porque la previsión era de 15 días y finalmente decidieron realizar una compra para 30 días. "Pedir para 15 días es como pedir nada porque esto no es como bajar al supermercado", ha sentenciado.

"Soy carne de meme"

Ábalos también ha negado cualquier trato de favor a Jésica Rodríguez, con la que mantuvo una relación de pareja durante varios meses. De hecho, ha vinculado la declaración en calidad de testigo en el Tribunal Supremo de Jésica con un supuesto trato con Víctor de Aldama, persona, según ha dicho, que le presentó a la estudiante de Odontología que dijo haber cobrado sin trabajar en empresas dependientes del Ministerio de Transportes.

"Yo soy carne de meme", ha dicho José Luis Ábalos acerca de su relación con Jésica Rodríguez antes de explicar que no ha sido plato de buen gusto verla en el Supremo: "Verla sufrir aquí y verla comparecer y lo que tuvo que decir. Jésica dijo que cobraba sin trabajar sin que nadie le preguntara eso y que no conocía al señor De Aldama cuando yo la conocí por él". "Ella no dice eso si alguien no le ha dicho previamente que si dice eso no le va a pasar nada", ha aseverado intentando evidenciar un supuesto trato entre Aldama y Jésica: "Yo no pude hablar con ella antes de esto. Me bloqueó". Así, ha explicado que no le encuentra sentido a su declaración "salvo que haya un asunto que hayan arreglado".

En este contexto, ha reconocido que Escolano pagaba el piso de Jésica en Plaza de España, aunque ha defendido que no sabía que este era socio de Aldama. Ha asegurado que no le dio importancia porque era algo temporal, ya que él había firmado un contrato de arrendamiento con opción a compra a un piso de Aldama en Paseo de la Castellana; sin embargo este estaba alquilado y no podía entrar en ese momento. Sobre su ruptura con Jésica, ha explicado que "la relación no podía permanecer porque fue una relación extramarital". "Ahí conocí la palabra ghosting —hacer el vacío a alguien en los mensajes de redes sociales—", ha sentenciado sobre cómo terminó la relación con la citada mujer.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com