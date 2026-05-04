Absuelta Pilar Baselga por llamar "Begoño" a Begoña Gómez al no ver delito de injurias graves

El Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid ha absuelto a la profesora e historiadora del arte Pilar Baselga por las expresiones vertidas en noviembre de 2022 sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, al no apreciar un delito de injurias graves contra el honor.

La sentencia concluye que el uso del término "Begoño" no es por sí solo injurioso, salvo que se entienda como una intención de cuestionar el género de la querellante. En este sentido, la resolución recoge que puede interpretarse como una "gracieta" amparada por el derecho de crítica y el denominado "animus iocandi", es decir, el humor satírico.

El letrado de Begoña Gómez había solicitado para Baselga una multa de 21.000 euros por un presunto delito de injurias graves con publicidad, además de una indemnización de 20.000 euros, responsabilidad que extendía también a la cadena Distrito TV.

La jueza considera probadas las afirmaciones realizadas por Baselga en el programa Los intocables, donde habló de "sospechas" sobre la identidad de Gómez, utilizó el término "esposo" y mencionó que habría sido "involucrada en una cuestión de narcotráfico en Marruecos", lo que habría motivado su salida de instituciones como la Universidad Complutense o el Instituto de Empresa.

No obstante, la magistrada Beatriz Suárez sostiene que no se ha acreditado el elemento subjetivo necesario para considerar delito de injurias graves. En concreto, señala que no ha quedado probado que las expresiones tuvieran capacidad real de menoscabar el honor de la querellante, por lo que los hechos se consideran "atípicos" y sin relevancia penal.

Falta de prueba

Uno de los elementos clave de la resolución es la ausencia de declaración de la propia Begoña Gómez durante el juicio. La jueza apunta a una "quiebra" en la prueba, ya que esa ausencia impide contar con un testimonio directo sobre el impacto de las declaraciones en su reputación.

Además, el informe pericial presentado no acredita que Gómez haya requerido tratamiento médico o terapia psicológica, lo que, según la sentencia, limita la posibilidad de demostrar un daño efectivo al honor.

La magistrada también subraya que, por su condición de esposa del presidente del Gobierno, Gómez es considerada un personaje público, lo que implica un menor nivel de protección frente a críticas o comentarios en comparación con ciudadanos particulares.

La resolución judicial añade que expresiones como "Begoño", "esposo" o las alusiones al narcotráfico no alcanzan la gravedad necesaria para justificar una condena penal. Según la jueza, no tuvieron la credibilidad suficiente como para producir un daño relevante al honor.

Asimismo, recuerda que para que exista delito de injurias es necesario que la imputación sea falsa y se realice con conocimiento de su inexactitud o con desprecio hacia la verdad. En ausencia de esa intención, la conducta no encaja en el tipo penal, ya que la difamación por ligereza no está contemplada como delito. Durante el juicio, Baselga declaró que no pretendía injuriar ni imputar delito alguno, pidió disculpas y calificó sus palabras de desafortunadas.

La sentencia indica que Begoña Gómez puede, en su caso, recurrir a la vía civil para reclamar una posible vulneración de su derecho al honor.

Con la absolución de Baselga, también queda exenta de responsabilidad civil la cadena Distrito TV, donde se emitieron las declaraciones. La cadena ya había difundido un comunicado en el que mostraba su rechazo a las manifestaciones realizadas en el programa.