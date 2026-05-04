Albares entrega al Papa la invitación de Sánchez tras las tres invitaciones previas del Rey

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado, tras su audiencia privada con el papa León XIV en el Vaticano, ante los medios la entrega en mano al pontífice de la invitación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la visita que el Santo Padre realizará a España entre el 6 y el 12 de junio. Sin embargo, este gesto del Ejecutivo se produce cuando la invitación formal se ha producido en tres ocasiones anteriores con el rey Felipe VI.

El Rey invitó de forma verbal tras la misa de inicio de pontificado a León el 18 de mayo de 2025. Asimismo, mediante una carta oficial enviada desde el Palacio de La Zarzuela el 4 de febrero de 2026. Por último, de forma personal, el 20 de marzo de 2026, durante la audiencia concedida a los Reyes en el Vaticano. Don Felipe y Doña Letizia fueron recibidos por el papa León XIV en la biblioteca privada del Palacio Apostólico, en un encuentro que activó la agenda bilateral entre España y la Santa Sede y que se produjo escasos meses antes del viaje apostólico del pontífice a España.

Un cambio de relato a un mes de la visita

La entrega de la carta de Sánchez se produce cuando apenas queda un mes para que el pontífice aterrice en España y con el calendario de viaje ya confirmado por la Santa Sede. Fuentes diplomáticas señalan que lo habitual es que el presidente envíe un mensaje de cortesía respaldando la visita una vez aceptada la invitación del Rey, pero no una "invitación oficial" a posteriori.

Exteriores intenta un cambio de relato al presentar la solicitud del Ejecutivo cuando la agenda del pontífice ya estaba cerrada por la Corona.

A pesar de esta discrepancia protocolaria, Albares ha insistido en la "enorme sintonía" que existe entre el Vaticano y la "política exterior humanista" del Gobierno de España. Según el ministro, el Papa y el Ejecutivo coinciden en la defensa de la dignidad de los migrantes, el multilateralismo y el rechazo a la guerra para resolver conflictos.

Gesto de "cariño" del Papa

El ministro interpretó como un "gesto fuerte, de reconocimiento, amistad y de cariño a España" el hecho de que León XIV le concediera una audiencia de 20 minutos que no estaba prevista en la agenda oficial. Albares ha explicado que durante la charla se evocaron los "momentos fuertes" que se producirán durante la visita, como el acto de la Sagrada Familia, también que recordaron los orígenes gallegos del pontífice estadounidense por vía materna y su estancia en España en 1982.

Albares concluyó su visita inaugurando la sede de la Cancillería en el Palacio de Santiago de los Españoles, reafirmando "el deseo total del Gobierno y de colaboración absoluta" para que el viaje papal a Madrid, Barcelona y Canarias sea un éxito. "Para que su visita sea un éxito", añadía el ministro.