Aldama desquicia a Sánchez: Peramato ordena a Luzón que no pida rebajar su pena de cárcel

La declaración del empresario Víctor de Aldama durante el juicio de la trama Koldo en el Tribunal Supremo ha desquiciado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Por ello, desde el Ejecutivo socialista han instado a la fiscal general del Estado Teresa Peramato que ordene al fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón que no pida rebajar su pena de cárcel.

En su comparecencia de la semana pasada preparada con su abogado José Antonio Choclán, Aldama denunció la presunta financiación ilegal del Partido Socialista a nivel nacional y a través de Venezuela, así como otros posibles delitos cometidos por Pedro Sánchez, su esposa Begoña Gómez, y ministros, exministros y otros altos cargos como María Jesús Montero, Nadia Calviño, Ángel Víctor Torres, Francina Armengol o José Luis Ábalos. Precisamente, este lunes continúa el juicio con el interrogatorio como acusado del propio Ábalos.

Según ha podido saber Libertad Digital, "la declaración de Aldama ha causado un auténtico terremoto en el seno del Gobierno y del PSOE. Como consecuencia, las presiones que ejercía desde hace semanas la fiscal general del Estado Teresa Peramato sobre el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón desveladas por este diario se han tornado en órdenes directas. Siguiendo instrucciones del Gobierno, Peramato ha instado a Luzón a boicotear el pacto no escrito que suscribió con Aldama y quiere obligarle a que no solicite al tribunal en su informe final la atenuante cualificada o muy cualificada que evitaría el ingreso en prisión del empresario".

"Luzón no puede negarse a acatar las órdenes de Peramato al ser su superior aunque no esté de acuerdo, ya que la Fiscalía es una institución jerarquizada. Si no acata las órdenes, el fiscal jefe Anticorrupción podría enfrentarse a un expediente disciplinario. El Ministerio Público solicitó 7 años de prisión para Aldama en su escrito de acusación por delitos de cohecho continuado y organización criminal", añaden.

Fuentes jurídicas consultadas por LD destacan que "aunque la Fiscalía o las otras acusaciones no pidan una rebaja en la petición de pena para Aldama apreciando una atenuante cualificada o muy cualificada por su arrepentimiento o colaboración con la justicia, el tribunal sí puede apreciarlas de oficio (por iniciativa propia) si los hechos probados en el juicio las justifican. Las atenuantes son circunstancias que disminuyen la responsabilidad criminal y benefician al acusado. La posible atenuante no está vinculada exclusivamente a que la pidan las acusaciones al tratarse de circunstancias favorables al reo".

"El testimonio de Aldama ante el Tribunal Supremo de la semana pasada fue muy firme, convincente, descriptivo y sirve para ratificar muchas de las afirmaciones esgrimidas durante el juicio. La declaración del empresario se ha convertido en el pegamento de la trama Koldo en la vista oral y ha convertido en certezas los indicios delictivos que obran en la causa contra Ábalos y Koldo. El testimonio de Aldama de por sí constituye una prueba de cargo contra los propios Ábalos y Koldo, que se puede contrastar con los propios testimonios del exministro y del asesor. Su testimonio es clave para esclarecer otras tramas de corrupción que salpican al Gobierno y al PSOE como la trama Hidrocarburos, la trama Sepi, el caso Plus Ultra o la financiación ilegal de la citada formación política", concluyen.

Luzón abrió la puerta a que Aldama no ingrese en prisión

Durante su intervención en la audiencia preliminar sobre el juicio de la trama Koldo celebrada en febrero, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón hizo referencia a una posible rebaja en la petición de pena a Aldama en estos términos: "Ese premio, esa menor pena, es la que establece imperativamente el Código Penal en el artículo 21. La discusión puede estar entre si esa colaboración es cualificada o determina la atenuante como muy cualificada o no, pero con carácter previo, desde luego, a la celebración del juicio oral, esto me parece que no era oportuno".

Anticorrupción tenía que estudiar si la colaboración de Aldama con la justicia constituye una atenuante cualificada, rebajando un grado su petición de pena, o bien muy cualificada, bajando la petición de condena hasta dos grados. Si la Fiscalía rebaja solo un grado la petición de penas por los delitos de organización criminal y delito continuado de cohecho, ninguno de los dos delitos sería penado con más de dos años y, por tanto, Aldama no entraría en prisión. No obstante, si Anticorrupción baja dos grados, es posible que ni la suma de ambos delitos superara los dos años. Ahora, Peramato ordena dinamitar esta posibilidad siguiendo los deseos de Sánchez.

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