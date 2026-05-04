Azcón pide "exigencia, discreción y prudencia" al nuevo Gobierno de PP y Vox en Aragón

El pasado jueves fue Jorge Azcón el que tomó posesión de su cargo como presidente de Aragón y este lunes ha sido el turno de los que ya son sus nuevos consejeros del Gobierno. En total nueve consejerías y dos vicepresidencias para cumplir con el pacto alcanzado entre el PP y Vox, que ostentará una vicepresidencia y dos consejerías en el nuevo Ejecutivo.

Alejandro Nolasco, líder de la formación de Abascal en la autonomía, es quien ocupa ya la vicepresidencia primera, que además lleva aparejada la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia. Junto a él, Arancha Simón ha tomado posesión de su cargo como consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación; y Luis Biendicho, como consejero de Medio Ambiente y Turismo. Tres consejerías con las que Vox aspira a cumplir sus promesas electorales en materia de desregulación, servicios sociales, agricultura y medio ambiente.

Por el lado del Partido Popular, Mar Vaquero ha tomado posesión de su cargo como vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura. A su lado, Roberto Bermúdez se ha hecho con la Consejería de Hacienda, Interior y Administración Pública, mientras Eva Valle ha tomado posesión como consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Octavio López como consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial; Ángel Sanz, como consejero de Sanidad, y finalmente Carmen Susín como consejera de Educación, Ciencia y Universidades.

Recuperar la esencia del pacto de 2023

Con esta jura del cargo echa a andar el nuevo Ejecutivo aragonés al que el presidente Azcón ha pedido recuperar la esencia del pacto que PP y Vox ya firmaron en 2023 y que se tradujo, ha dicho el líder del Ejecutivo aragonés, en el "impulso y la gestión de proyectos que mejoraron sensiblemente los principales parámetros sociales y económicos, como demuestran los datos y las cifras". El nuevo Ejecutivo tiene ahora "en sus manos", ha señalado Azcón, retomar esta labor para, por la misma senda, "mejorar la vida de los aragoneses".

En este sentido ha subrayado Azcón que ha llegado el momento de la acción para este nuevo Gobierno que abre esta nueva etapa "con una hoja de ruta afianzada con los pasos, medidas y avances de la anterior legislatura". Ha añadido también el presidente aragonés que cada medida será para aumentar el bienestar de las familias y "ofrecer más oportunidades a las personas que vienen, van a venir o viven en un Aragón más justo y solidario", frente a la exigencia de Vox de cumplir con el concepto de "prioridad nacional" en materia de ayudas y vivienda. Ha pedido también a sus nueve consejeros "exigencia, discreción y prudencia".

Primera medida

No ha tardado en ponerse a trabajar este nuevo Ejecutivo que, terminadas las tomas de posesión, ha celebrado ya su primer Consejo de Gobierno y en el mismo se ha dado luz verde al Proyecto de Interés General de Aragón, el conocido como PIGA.

Se trata de un proyecto adscrito a la ampliación de la inversión que Amazon Web Services va a realizar en la comunidad autónoma, donde la multinacional tiene previsto iniciar la construcción de 11 nuevos centros de datos con una inversión por encima de los 33.000 millones de euros.