Auge de las bandas latinas en Cataluña: ya captan a menores en las puertas de los institutos

En solo un fin de semana en Cataluña se han registrado cuatro incidentes con armas blancas que se han saldado con dos muertes. El primer caso, una joven de Esplugues que fue acuchillada y degollada por un criminal que llevaba varios días rondando por la zona de Finestrelles, colindante con el término municipal de Barcelona. Los Mossos no han querido facilitar la identidad del presunto asesino. Algunos testigos sostienen que invocó el nombre de Alá antes de lanzarse a por su víctima, elegida al azar. Otro hombre murió en el barrio del Raval de Barcelona apuñalado por un menor. Los otros dos sucesos acontecieron en Hospitalet de Llobregat –una pelea entre dos grupos– y en Barcelona, a la salida de la Feria de Abril que se celebra en el Fórum. Un menor fue abordado por un grupo de personas y fue acuchillado. Se encuentra grave.

Para redondear el macabro balance, en la mañana de este mismo lunes, en torno a las seis, se ha producido un tiroteo en las inmediaciones de un local de Hospitalet de Llobregat que funciona como after sin licencia y frecuentado por personas de origen dominicano. Los Mossos han encontrado cinco casquillos de bala. Aún no se han producido detenciones.

El caso pone de manifiesto el auge de la delincuencia protagonizada por bandas latinas que según los Mossos llegan al extremo de captar a sus componentes a las puertas de los institutos. Los Trinitarios y Barrio 18 son los nombres de las dos principales bandas que operan en Barcelona y sus alrededores, apunta La Vanguardia.

Trinitarios y Barrio 18

Tras unos años de relativa calma, entre 2014 y 2024, la policía autonómica y las policías locales de las principales localidades catalanas han detectado la irrupción de los citados Trinitarios y Barrio 18, grupos en los que predominan los jóvenes de origen hispanoamericano, pero que también atraen a adolescentes de origen norteafricano, subsahariano y a españoles. El reclutamiento de menores de 14 años –y por tanto inimputables– implica una mayor dificultad para abordar policialmente el fenómeno, ya que los líderes de estos grupos los utilizan para delitos como el tráfico de drogas e incluso los ajustes de cuentas.

Hasta hace poco era normal que estas bandas resolvieran sus diferencias a base de machetazos, pero en los últimos tiempos han irrumpido las armas de fuego, por lo que ya no resultan extraños los incidentes como el ocurrido esta mañana. La semana pasada un hombre resultó herido grave tras recibir un balazo no muy lejos de donde se ha producido el último tiroteo. A finales de marzo, un hombre de origen dominicano fue asesinado también a tiros y en la misma localidad, L'Hospitalet de Llobregat.

A todo ello hay que sumar la implantación en Cataluña de mafias procedentes de la antigua Yugoslavia. En los últimos meses dos miembros de grupos criminales enfrentados fueron asesinados a tiros en plena calle y a la vista de todo el mundo. Cataluña se ha convertido además en una región caracterizada por la producción masiva de drogas, lo que ha aumentado la criminalidad. En ese contexto, las armas de fuego son tan habituales ya como las armas blancas.