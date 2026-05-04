Bochornosa teoría de García Ortiz ante Évole: solo un fiscal progresista "va a defender los derechos humanos"

En la especie de ajuste de cuentas en que se convirtió la entrevista de Jordi Évole al exfiscal general del Estado, hubo un momento en que Álvaro García Ortiz se refirió a la famosa frase de Pedro Sánchez sobre "de quién depende" la Fiscalía. Al tiempo que afirmaba que esa frase le iba a perseguir siempre, a él y al resto de sus compañeros, García Ortiz lanzó su teoría sobre por qué el fiscal general del Estado es nombrado por el Gobierno. Según García Ortiz, "van a compartir valores", y si lo nombra un Ejecutivo "progresista", van a estar de acuerdo "en la persecución de determinados ilícitos", va a "defender los derechos humanos" y "va a creer en la memoria democrática".

"Y vendrá otro, y tendrá otra idea de otros valores que son prioritarios", dijo García Ortiz, que preguntado por Jordi Évole habló de las características que a su juicio tendría un fiscal conservador. El exfiscal general del Estado hizo entonces un feroz retrato de esos fiscales no "progresistas": juristas, dijo, que "creen que las personas tienen que ser tratadas desigualmente", que "no protejan a los inmigrantes sea cual sea el origen o la edad con que estén en este país", que "no crean en la violencia de género" y en que "hay un machismo estructural" en España y que "se traduce en asesinatos de mujeres" y que "no crean que este país se merece que ayude a recuperar la memoria colectiva del franquismo y de la dictadura".

"¿De quién depende la fiscalía?"

Más que una frase, fue una maldición.#LoDelFiscal pic.twitter.com/F3XjPVxBsd — Lo de Évole (@LoDeEvole) May 3, 2026

"¿Existe ese perfil dentro de la Fiscalía?", pregunta Évole. "Sí, naturalmente que existe", responde García Ortiz, que instantes antes se había quejado de la personación en la causa de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), a la que tachó de "ultraconservadora". Otro momento "doloroso" dentro de todos los que relata que sufrió en el proceso: desde la petición a EEUU de los datos que borró de su móvil a los testimonios de Miguel Ángel Rodríguez y la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.