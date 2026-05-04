Desaire a Urtasun en el Senado mientras Jordi Pujol se libra del banquillo

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

La causa sigue sin Pujol

Jordi Pujol se libra del juicio por su fortuna oculta durante décadas en Andorra. Una trama que la familia utilizó para enriquecerse con comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas. Finalmente, después de un reconocimiento médico y una entrevista previa, el tribunal de la Audiencia Nacional considera que el expresidente catalán no está en condiciones para continuar en el procedimiento. La Fiscalía pedía para Pujol 9 años de prisión. Ahora se esperan las declaraciones de un total de 19 acusados, incluidos los 7 hijos. El mayor se enfrenta a una pena de 29 años de cárcel.

Galardón para Dolores Vázquez

Dolores Vázquez, la mujer que fue falsamente condenada por el caso Wanninkhof, llegando a pasar más de 500 días en la cárcel hasta que se demostró que era inocente, ha sido galardonada por el Ministerio de Igualdad. La mujer ha confesado que durante años no pudo salir a la calle, tampoco ver la televisión y ni siquiera acudir a servicios básicos. También ha señalado que actualmente no cuenta con una pensión, ya que desde el Gobierno nunca le han compensado económicamente por los daños causados. Vázquez ha reconocido que durante mucho tiempo ha necesitado apoyo psiquiátrico y psicológico.

Protestas médicas

Los médicos de toda España vuelven a las calles para denunciar el estatuto marco impuesto por Mónica García, que no mejora sus pésimas condiciones laborales. Los facultativos exigen ahora que sea Pedro Sánchez quien intervenga en las negociaciones, ya que la ministra de Sanidad ha dejado de ser una "interlocutora válida". Es la tercera semana de huelga en lo que llevamos de año ante la negativa del Ministerio a escucharles. Los paros van a continuar hasta el próximo jueves, pero volverán del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Los estudios universitarios de la princesa Leonor

La princesa Leonor estudiará el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, tras acabar su formación en la Academia militar de San Javier. La heredera al trono ha ingresado en esta Universidad pública por el procedimiento previsto para los estudiantes que han cursado el bachillerato en el extranjero. Será en el mes de septiembre cuando Leonor acuda al campus de Getafe, donde recibirá clases de ciencia política, humanidades, derecho, economía o sociología. Todo apunta a que la princesa seguirá compaginando su formación con su limitada agenda institucional.

Premio Nacional de Tauromaquia

Y en el Senado, Curro Vázquez ha recibido el Premio Nacional de Tauromaquia 2025, en un acto cargado de emoción y simbolismo. Un premio que fue eliminado hace dos años por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por razones ideológicas. El galardón reconoce una vida dedicada al toro. El maestro de Linares ha querido recordar a las grandes figuras que le han acompañado durante todos estos años, además de querer destacar la importancia que está teniendo la Fiesta Nacional, con las plazas llenas de aficionados jóvenes.