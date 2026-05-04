El 'caso Koldo' se vuelve sórdido: Koldo grabó al exministro manteniendo sexo con dos mujeres en el piso de Atocha

La estrategia de defensa de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo se desmorona por el flanco más escabroso. Si el exministro de Transportes intentó presentarse como una víctima de las "maquinaciones" de Víctor de Aldama, asegurando que el empresario le tendió una "trampa" con Jésica para controlarla, la realidad que arroja el sumario es muy distinta. Los audios grabados por su mano derecha, Koldo García, confirman no solo la presencia del ministro en una fiesta con prostitutas en un piso de Madrid, sino que fue el propio Koldo quien presenció y documentó las escenas, según cuenta El Español.

Según la declaración de Ábalos, fue Aldama quien introdujo a Jésica en su vida aquella noche del 10 de noviembre de 2018 en el piso de la calle Atocha, 25. Sin embargo, los mensajes enviados por Koldo a su entonces mujer, Patricia Úriz, revelan que el "comisionista" de la trama ni siquiera estaba presente en el momento de los hechos.

En un ejercicio de cinismo ante el juez, Ábalos afirmó que el encuentro fue una cena con catering organizada por Aldama para "mediar" a través de una tal Melisa. Pero los audios grabados por Koldo —un total de tres fragmentos que suman más de un minuto y medio de contenido explícito— captan al exministro manteniendo relaciones sexuales con Jésica y Melisa mientras su asesor informaba en tiempo real a su esposa.

"No quiero problemas, pero no puedo irme"

El intercambio de mensajes entre el matrimonio García-Úriz durante la madrugada describe una escena dantesca en el corazón de Madrid:

00:25: Koldo envía la ubicación (Atocha, 25) y confiesa su incomodidad: "Madre mía. Dan miedo".

00:52: Envía audios donde suena de fondo "Amor Gitano" de Alci Acosta mientras se producen los encuentros.

01:33: Koldo confirma a su mujer que las mujeres son profesionales: "Se dedican a eso", sentencia ante las dudas de Úriz sobre si las chicas estaban "fingiendo".

Lo más relevante para la investigación es que estas pruebas demuestran que Aldama no estaba allí. Fue Koldo quien ejerció de "centinela" y, según fuentes cercanas al asesor, habría sido una persona de su máxima confianza quien pagó 400 euros a cada mujer por orden directa del propio Koldo.

La declaración de Ábalos ante el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quedó marcada por los titubeos. El exministro no pudo explicar por qué situó el inicio de su relación con Jésica en octubre de 2018 para luego decir que la conoció en esa "cena-trampa" de noviembre. Las grabaciones de Koldo no solo desmontan la coartada judicial de Ábalos, sino que dejan al desnudo la catadura moral del núcleo duro que aupó a Sánchez a la Moncloa.