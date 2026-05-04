'El País' viola la prohibición del Supremo y emite en directo la declaración de Ábalos

El diario El País ha utilizado la red social X para emitir en directo la declaración del exministro y exsecretario general del PSOE, José Luis Ábalos, en el juicio por el caso Koldo. Ábalos declara tras los interrogatorios a Koldo García y a Víctor de Aldama que tuvieron lugar durante el miércoles y el jueves de la semana pasada. El Supremo había emitido una orden que prohibía específicamente la retransmisión en directo del juicio.

El diario de Prisa viola así la orden del Supremo de que no se emitiera el juicio en directo mediante streaming. El alto tribunal emitió un auto aplicando restricciones similares a los de otros juicios de alto impacto mediático.

Tras la decisión del Supremo, ninguna cadena de televisión o plataforma online estaba autorizada a emitir la señal, que sí pueden seguir los periodistas en una sala de prensa habilitada en el propio tribunal.

El Supremo especificó en el auto que quedaba prohibida "la retransmisión íntegra o parcial de la señal, ni en directo ni en diferido" y establecía para seguir la vista oral el mismo proceso que se adoptó durante el juicio a Álvaro García Ortiz, que acabó siendo condenado por revelación de secretos.

La señal institucional de la vista, agregaba, podrá ser utilizada "únicamente para la elaboración de piezas informativas", es decir, los medios solo pueden difundir aquellos extractos que consideren precisos.