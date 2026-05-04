Abalos asegura que en el PSOE era "tradición" pagar siempre los gastos en efectivo

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha defendido ser "un veterano" del partido y ha alegado que el PSOE siempre ha pagado los gastos en efectivo.

El exministro ha declarado este lunes en calidad de imputado negando cualquier irregularidad en su gestión en el Ministerio de Transportes. De hecho, este ha acusado a Víctor de Aldama de mentir y de apalabrar la declaración de Jéssica Rodríguez para incriminarle. Además, ha atacado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reafirmándose en que "el caso está juzgado y con condena".

"Recuerdo ir a esos comités desde Valencia y si iba en coche, te pagaban moneda a moneda el kilometraje", ha explicado recalcando que es miembro del Comité Federal del PSOE "desde el año 1992, si no fue antes". Este hecho no cambió cuando fue nombrado secretario de Organización del PSOE; sino que, según ha expresado, el gerente le pidió todos los poderes económicos y se los delegó. Aun así, ha negado haber recibido billetes de 500 euros –llamados "chistorras" por la trama— del PSOE; algo que ha contradicho la declaración de Koldo García.

De la misma forma, habría delegado en Koldo García la gestión de los gastos vinculados a su puesto como secretario de Organización. Ábalos también habría delegado la gestión de los gastos en el Ministerio en el que fuera su asesor en Transportes. Al ser interrogado sobre el motivo que le llevaba a pedirle a Koldo que le adelantase los gastos, Ábalos ha reconocido que no quería que su exmujer, Carolina Perles, le controlase los gastos.

"Mi cuenta bancaria estaba participada por mi exmujer. Entonces, hay gastos que, por su propia naturaleza, los ya conocidos, no interesaba que los conociese mi mujer", ha aseverado antes de recalcar que "así se fue creando una dinámica curiosa que parece que llama la atención".

Ábalos también ha cargado contra su sucesor en el Ministerio, Óscar Puente, por su auditoría, sobre la que ha aseverado que "tiene una clara intencionalidad" que sería señalarlo a él y proteger a los funcionarios: "Yo me enfadé mucho, a partir de ese momento, mis relaciones con el PSOE no existían. De hecho, mandé un mensaje: ‘si con esto creéis que me vais a apartar...’.

Acerca de su patrimonio, ha aseverado que no tiene grandes riquezas que no pueda justificar: "Soy propietario exclusivo de una vivienda muy conocida en España, que es mi casa y ha sufrido seis vandalismos. Espero que esté bien". Además, ha reconocido tener un bajo compartido con un "amigo y compañero que ya no es ni una cosa ni la otra" y que estaría vinculado a una fundación. Así, ha negado que el otro inmueble que tiene –sobre el que Víctor de Aldama dijo que había pagado 20.000 euros en efectivo— fue pagado de forma completamente legal.

Luzón rechaza rebajar la pena

Como adelantaba Libertad Digital, el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, habría denegado rebajar la petición de pena para Víctor de Aldama; así como la de Ábalos y Koldo. El Ministerio Fiscal se ha ratificado en la pena pedida: 24 años para el exministro; 19,5 años de prisión para su exasesor y 7 años para Aldama.

Esta posición de la Fiscalía se habría fijado, según relataron fuentes jurídicas a Libertad Digital, por la presión ejercida por la Fiscalía General del Estado de Teresa Peramato. "La declaración de Aldama ha causado un auténtico terremoto en el seno del Gobierno y del PSOE. Como consecuencia, las presiones que ejercía desde hace semanas la fiscal general del Estado Teresa Peramato sobre el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón desveladas por este diario se han tornado en órdenes directas", explicaban estas fuentes.

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