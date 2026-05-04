Endesa detecta 200 enganches ilegales al día: el 26% es para cultivar marihuana

La compañía eléctrica Endesa detectó 72.700 fraudes en 2025, la cifra más alta del último lustro. Estos números se traducen en la intervención de unos 200 enganches ilegales al día, es decir, más de ocho cada hora. Son 1.700 más que en 2024, según ha informado este lunes la compañía. La energía sustraída en los últimos cinco años equivale al consumo anual de más de un millón de hogares, una cifra equiparable a la suma de todas las viviendas existentes en ciudades como Sevilla y Barcelona.

En un comunicado, la compañía ha explicado que uno de los principales focos de fraude son las plantaciones de marihuana en pisos y naves, que acaparan el 26 % de la energía recuperada y generan graves problemas de suministro en algunas zonas. Este robo masivo no solo representa un delito, sino que, según advierte la compañía, encarece la factura de todos los consumidores y deteriora la calidad del servicio.

Las organizaciones que roban energía para destinarla a plantaciones de marihuana realizan tendidos de cables de más de un kilómetro, electrifican puertas para evitar el acceso a las plantaciones y llegan incluso a manipular los fusibles de los centros de transformación.

Una plantación consume como ochenta viviendas

Estos cultivos indoor demandan enormes cantidades de electricidad de forma ininterrumpida; de hecho, una sola instalación de tamaño medio consume lo mismo que ochenta viviendas. Según datos recientes, España concentra el 73 % de todas las incautaciones de plantas de cannabis registradas en la Unión Europea, siendo regiones como Cataluña y Andalucía los principales focos operativos de las mafias, de acuerdo con la información manejada por el Ministerio del Interior.

Esta situación ha generado un escenario de gran inseguridad para los operarios de la empresa energética, quienes se ven obligados a trabajar con el rostro cubierto y escoltados por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Solo en 2025, se contabilizaron 58 agresiones físicas contra estos profesionales.

En este sentido, la compañía ha señalado que el marco penal en España para este delito ha tenido hasta ahora un efecto disuasorio "muy limitado", aunque ha valorado el reciente endurecimiento de penas para el delito de defraudación de fluido eléctrico en los casos vinculados a cultivos de marihuana.

Riesgos para todos

Uno de los aspectos más preocupantes es el peligro inminente que estas prácticas suponen para la integridad física. La empresa alerta de que manipular la red conlleva un grave riesgo de electrocución e incendio, que en diversas ocasiones ha terminado con la pérdida de vidas humanas. Además, la saturación de las infraestructuras provoca apagones constantes en zonas con alta incidencia delictiva, perjudicando el día a día de multitud de familias y negocios.

En el periodo comprendido entre 2021 y 2025, se han cerrado más de 320.000 expedientes que han permitido recuperar unos 3.750 GWh. Además, en todo este tiempo la filial ha desmantelado instalaciones eléctricas vinculadas a unas 10.600 plantaciones de marihuana en el interior de edificios, en operaciones llevadas a cabo junto a las fuerzas de seguridad.

Endesa también ha explicado que únicamente el 5 % de las sustracciones proviene de pequeños suministros domésticos con una potencia inferior a los tres kilovatios. El resto se reparte en enganches directos y fraude con contrato.