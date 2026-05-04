Con su sucesora en el ojo del huracán por decisiones como la defenestración de la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Álvaro García Ortiz ha concedido una entrevista a Jordi Évole en laSexta en la que vuelve a defender su inocencia y a presentarse como víctima en el proceso que le condenó a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

El ex fiscal general del Estado señala a los jueces del Supremo, de los que dice que le condenaron sin "carga probatoria" en su contra. También asegura que se sintió "maltratado" y "señalado" a lo largo del juicio por Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como por su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

"Yo en el juicio y en los hechos no veía ninguna conducta punible, no había para mí ninguna carga probatoria contra mí. Lo tenía clarísimo y salí convencido en el juicio", ha asegurado García Ortiz en el programa Lo de Évole. También dice que el fallo fue "duro" y una "sorpresa" porque estaba convencido de que sería absuelto, al tiempo que ha reiterado que no fue él el origen de la filtración de correos entre la defensa de González Amador y un fiscal sobre el delito contra Hacienda del novio de Ayuso.

También afirma que fue "doloroso" ver la intervención de González Amador en el juicio. "Se dirigió a mí hasta en cinco ocasiones. Me señaló, dijo mi nombre y lo hizo con esa vehemencia", ha afirmado, apuntando al mismo tiempo a Rodríguez. "Fueron dos momentos difíciles en el juicio", ha añadido. Cualquier persona, dice García Ortiz, que "se somete a los tribunales tiene derecho a que se respete su persona, su dignidad, y que no se señale de esa manera flagrante a su persona".

"El peor momento de la causa"

Con Évole también habla del polémico borrado de mensajes de su móvil justo el día de su imputación: alega que borró mensajes "igual que he borrado cincuenta veces" y que la única explicación es que iba "a cambiar de teléfono". "Era inimaginable", dice, pensar que le iban a requerir el móvil.

El día de imputación borró su móvil: "Las filtraciones me iban a perseguir el resto de mi vida". #LoDelFiscal pic.twitter.com/HkLb4piBrs — Lo de Évole (@LoDeEvole) May 3, 2026

"Yo borro de forma sistemática, puedo hacer con mi intimidad lo que yo quiera, esto es la esencia de la libertad", dice García Ortiz, que asegura que de los "momentos más complicados" del proceso fue cuando se le solicitó a Meta los mensajes borrados. "Fue un momento intimidante", dice el ahora condenado, en alusión a las posibles filtraciones de "las personas a las que más quieres, más respetas" y "las investigaciones". "El peor momento de toda esta causa", dice.

Entre otros momentos "dolorosos", cita los 20 días de espera para conocer el contenido de la sentencia. "Y mientras tanto, todo el país hacía una elucubración política, jurídica, personal, de cuáles habían sido no solo las razones, sino también los hechos por los que yo había sido condenado", ha subrayado. "Es complicado de gestionar también en la cabeza de uno", ha añadido.

Contra Almudena Lastra

Para García Ortiz fue igualmente "doloroso" el testimonio de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, apartada ahora por Teresa Peramato. "Que de una imaginación de lo que yo he hecho o haya podido hacer se saque una inferencia me parece doloroso, por qué lo voy a negar", ha manifestado el ex fiscal general sobre sus palabras sobre si había filtrado los mails.

Y ha rechazado responder a preguntas sobre su relación personal o profesional con Lastra: "Ella ha dicho eso en sede judicial y es responsable de lo que haya dicho. Y mis desavenencias de la señora Lastra conmigo o yo con ella, deben quedar ahí".

"¿Golpe de Estado?"

Preguntado por Évole sobre si su proceso se trató de un "golpe de Estado", Álvaro García Ortiz ha afirmado que lo ha oído "alguna vez", pero ha respondido que no puede "etiquetar ni poner ningún adjetivo" a una instrucción judicial que, desde su punto de vista, "no debía haberse producido". "Yo creo que eso corresponde a otros ámbitos. No estoy de acuerdo con que eso ocurra. Le corresponde a otros hacer cualquier clasificación", ha reiterado.

Asimismo, en otro momento de la entrevista ha apuntado que el poder de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que le juzgó, es "casi de control de los poderes del Estado, incluida la propia Presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)". A su juicio, la Sala Segunda es un órgano "importantísimo" en el que existe "un desequilibrio de poder". Con todo, ha asegurado no cuestionar "a ninguno de los magistrados del Supremo".

La indemnización a González Amador

En otro momento de la entrevista, García Ortiz habla de sus "muchas llamadas de apoyo", incluidas de compañeros de otros países "que no comprendían de ninguna manera cómo un fiscal general del Estado fuera condenado por una nota de prensa y obligado a pagar de tu bolsillo a quien le había demandado".

¿Le ha jodido pagar la indemnización a González Amador? "No me ha hecho ninguna gracia". #LoDelFiscal pic.twitter.com/jGNAb0TOzp — Lo de Évole (@LoDeEvole) May 3, 2026

Sobre la indemnización a González Amador, que dice que ya "está satisfecha", afirma que la vive "como una paradoja": "Que quien se dedica a perseguir delitos acabe pagando una cantidad a quien está incurso" en un proceso por fraude fiscal. "¿Le ha jodido?", le pregunta Évole sobre el pago. "No me ha gustado en absoluto", contesta el exfiscal.

El "problema" para Sánchez

Por otra parte, ha admitido que el apoyo que recibió del presidente Pedro Sánchez podría haberle perjudicado de algún modo, aunque, en su opinión, lo "sorprendente" hubiera sido que dijera que era culpable.

Además, ha desvelado que las declaraciones de Sánchez afirmando que la Fiscalía General "depende del Gobierno" le "persiguen". "Yo creo que esa frase me va a perseguir no solo a mí, sino a todos los fiscales de este país durante mucho tiempo", ha insistido García Ortiz, que ha defendido que esas palabras "no se corresponden con lo que dice la ley".

En ese punto, García Ortiz ha afirmado que de haber dimitido antes de su juicio podría haber "originado un problema político" al presidente del Gobierno, a quien hubieran exigido -en su opinión- también su renuncia.