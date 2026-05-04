Implicados en el caso Sepi dicen que Begoña Gómez favoreció al Instituto de Empresa

El comisionista Víctor de Aldama ha aportado nueva luz sobre uno de los episodios más opacos que salpican al entorno directo del presidente del Gobierno. Durante su esperada comparecencia en el Tribunal Supremo, el empresario desveló con todo lujo de detalles cómo su intento de adquirir un valioso complejo inmobiliario en el centro de Madrid fue repentinamente torpedeado. El objetivo de esta injerencia no habría sido otro que el de favorecer los intereses profesionales de Begoña Gómez, apartando a cualquier postor privado del camino.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a las investigaciones, implicados en la trama de corrupción de la Sepi, que se está investigando en secreto en la Audiencia Nacional, aseguran que Begoña Gómez medió ante la Sepi, organismo controlado por el Gobierno de Sánchez, su marido, para que el Instituto de Empresa (IE) pudiera alguilar en condiciones muy ventajosas parte del complejo público de oficina de Campos Velázquez. Estas fuentes corroborarían lo declarado por Aldama en el Supremo.

Este amplio recinto de oficinas y parcelas urbanizables, emplazado en el elitista barrio de Salamanca, formaba parte de los activos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Aldama había hecho una oferta de 250 millones de euros, una cifra que posteriormente fue ajustada a 208 millones, para hacerse con el codiciado complejo Campos Velázquez. Todo parecía transcurrir por los cauces ordinarios hasta que la operación mercantil sufrió un bloqueo fulminante mediante una orden directa originada en el Ministerio de Transportes.

El sumario judicial expone que fue Koldo García quien llamó al empresario para exigirle que se retirara inmediatamente de la licitación. La justificación esgrimida por el entonces asesor no dejaba espacio para la réplica comercial. "Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha dicho que quiere Campos Velázquez para ella", le advirtió García, quedando patente un presunto uso abusivo de los resortes del Estado para fines particulares. Aldama desistió entonces de realizar una inversión que le habría reportado cuantiosas comisiones.

Semejante maniobra inmobiliaria coincide temporalmente con un hito fundamental en la carrera de la esposa de Sánchez, que por aquel entonces inauguraba su trayectoria como directora del Africa Center, adscrito al Instituto de Empresa (IE). Esta prestigiosa institución académica figuraba como inquilina principal en las instalaciones de la Sepi y abrigaba un fuerte interés estratégico en asegurar su expansión en el corazón de la madrileña calle de María de Molina.

La confesión íntegra del conseguidor estrecha considerablemente el cerco judicial e institucional sobre el propio Pedro Sánchez, a quien el declarante situó sin ambages en el vértice de la pirámide. Aldama afirmó bajo juramento que el líder socialista actuaba como "el número 1" de dicha estructura organizada, estando plenamente al corriente de los movimientos de recaudación y los favores orquestados. Así, el presunto veto gubernamental para salvaguardar un cuantioso patrimonio público en beneficio de la entidad privada que apadrinaba a Begoña Gómez, que la declaración de Víctor de Aldama en el TS y fuentes implicadas en el caso corroboran a El Confidencial, es un dato más en la falta de ejemplaridad del Ejecutivo y en el abuso por parte de Gómez de su posición como esposa del presidente del Gobierno en beneficio propio.

A ello hay que sumar que la declaración de Víctor de Aldama se ha visto corroborada con la entrega este domingo de una prueba del comisionista al Tribunal Supremo que consiste en un audio grabado por Koldo García —a cuya Acta de Transcripción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha tenido acceso Libertad Digital— en el que este y José Luis Ábalos pactan una comisión de cinco millones de euros a cambio de que la Sepi–dependiente del Ministerio de María Jesús Montero— vendiese su cuartel general al empresario.

Junto a las maniobras de índole patrimonial, las revelaciones de Aldama corroboran la penetración de la trama en el círculo íntimo de la actual vicepresidenta, María Jesús Montero. Tras verse despojado del lucro en Campos Velázquez, el comisionista relató que recurrió a Carlos Moreno, exjefe de gabinete de la dirigente andaluza, en busca de alguna compensación alternativa, ratificando que la red de favores campaba a sus anchas por diversos ministerios del gabinete socialista.