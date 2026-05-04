La tragedia de Cerredo fractura el Gobierno de Asturias: IU exige al PSOE ayudas inmediatas

Las declaraciones de los familiares de cuatro de los cinco mineros fallecidos en la mina de Cerredo, en Degaña (Asturias), han provocado una fuerte reacción en el ámbito político asturiano. Por primera vez, sus relatos públicos han puesto el foco no solo en el dolor por la pérdida, sino también en las discrepancias dentro del propio Gobierno del Principado sobre cómo responder a la tragedia.

Desde la Federación Socialista Asturiana (FSA) se optó por un simple mensaje centrado en el respaldo institucional, trasladando su apoyo y cercanía a los allegados de las víctimas. En contraste, Izquierda Unida elevó el tono al reclamar medidas urgentes que se traduzcan en ayudas inmediatas para las familias afectadas. Mientras tanto, los partidos de la oposición han vuelto a poner el foco en la gestión del Gobierno autonómico, exigiendo la asunción de responsabilidades políticas y señalando posibles deficiencias administrativas que habrían facilitado la actividad en la explotación minera.

Según avanza La Nueva España, el Gobierno del Principado prevé detallar "en los próximos días la definición y el alcance" de las ayudas dirigidas a víctimas de accidentes laborales, entre las que se incluirá a los mineros afectados. Desde el sector socialista del Ejecutivo destacan que se trata de una propuesta innovadora con un importante impacto social.

Tras hacerse públicos los testimonios de los familiares —quienes critican, entre otras cuestiones, la falta de indemnizaciones en un siniestro que consideran evitable—, estas mismas fuentes reiteraron "respeto a las familias y amistades de los cinco mineros fallecidos" y que el Gobierno "continuará dando pasos para avanzar con decisión" en la mejora de la protección a las víctimas.

Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio y coordinador de IU en Asturias, se mostró más contundente. "La desgracia de Cerredo tiene varias dimensiones muy graves. La ayuda inmediata a las familias es una obligación inexcusable", afirmó en declaraciones recogidas por el citado medio. Zapico subrayó además que "la democracia no puede abandonar a las familias trabajadoras", lo que implica, a su juicio, "reparación y justicia para las víctimas". "Estamos a tiempo de actuar como nos obliga la ética. La reparación económica no puede dilatarse; hay fórmulas urgentes que se pueden afrontar", añadió.