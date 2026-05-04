Los Mossos ocultan la identidad del tipo que tras invocar a Alá mató a una mujer en Esplugues

Un hombre de mediana edad ha sido detenido por los Mossos d’Esquadra tras asesinar a una joven en la calle Joan Miró de Esplugues de Llobregat (Barcelona). El sujeto fue capturado cuando deambulaba por en medio de la Diagonal de Barcelona. Previamente, había asesinado a cuchilladas a una joven y herido a un hombre. También lanzó piedras contra un grupo de vecinos y vertió amenazas invocando el nombre de Alá, según algunos testigos.

El tipo rondaba por la zona desde hacía días y mostraba un comportamiento nervioso y agresivo. El sábado, sobre las once de la mañana, asesinó a cuchilladas a la joven, mayor de edad. Los Mossos han descartado que se trate de un caso de violencia de género, pero no aportan más información sobre la identidad del criminal y sus posibles motivaciones.

El ocultismo policial no ha sido óbice para que, en redes sociales, haya mensajes que atribuyen el crimen a un caso de terrorismo islamista. Así, la líder de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, no ha dudado en asegurar que se trata de un caso de terrorismo. En su cuenta en X, Orriols ha dicho que "un islamista degüella a una niña en Esplugues y sale la izquierda woke a hablar de feminicidio. Se llama terrorismo, desgraciados. Y sois vosotros quienes les habéis dejado entrar".

En la red social X también circulan imágenes de la detención del sujeto en una zona limítrofe entre los municipios de Esplugues y Barcelona. El asesinato se produjo en las inmediaciones, una zona acomodada de las afueras de la capital catalana, donde se emplazan algunos de los colegios privados más selectos de la región.

Este no ha sido el único asesinato en Cataluña en un fin de semana especialmente violento. Un menor mató también a cuchilladas a un hombre en la calle de la Cera del Raval de Barcelona. Además, un menor resultó herido grave a la salida de la Feria de Abril de Barcelona, en el barrio del Fórum. El portavoz municipal del PP, Daniel Sirera, ha asegurado al respecto que, desde que Jaume Collboni es alcalde, se han producido 33 homicidios en la ciudad.