Los parques se llenan de tiendas de campaña por el encarecimiento del alquiler

La dificultad creciente para acceder a una vivienda está trasladando parte del problema del sinhogarismo a los espacios públicos. En varias ciudades españolas, los parques urbanos se están convirtiendo en refugios improvisados para personas que no pueden asumir el coste de una habitación o de un alquiler.

En Madrid, esta realidad se observa en la Casa de Campo, donde se han instalado tiendas de campaña en las inmediaciones de la Huerta de la Partida, según ha publicado el diario digital El Confidencial. El fenómeno se ha intensificado en los últimos meses y se ve favorecido por la llegada del calor y el fin de la temporada de lluvias. Además, no se trata de un punto aislado dentro del parque, sino de una situación que comienza a extenderse a otras zonas del recinto.

Perfiles diversos en una misma realidad

El perfil de quienes viven en estos asentamientos no es homogéneo. De acuerdo con la información del citado medio, hay inmigrantes, jóvenes, mujeres, personas con problemas de salud, toxicómanos, personas con movilidad reducida y también ciudadanos sin recursos suficientes para acceder a una vivienda. La diversidad de situaciones refleja que el sinhogarismo ya no responde únicamente a patrones tradicionales.

Desde Provivienda advierten además de que crece el número de personas con empleo o ingresos estables que no pueden competir en el mercado del alquiler por las condiciones exigidas, como varios depósitos o nóminas elevadas. Este cambio apunta a un problema estructural más amplio que afecta a capas cada vez más extensas de la población.

Respuesta institucional limitada

El Ayuntamiento de Madrid reconoce, en declaraciones recogidas por El Confidencial, que "la actuación en los asentamientos de personas sin hogar es lenta y compleja". El Consistorio ha reforzado los equipos de calle y prevé ampliar la capacidad de los albergues municipales en más de 200 plazas, aunque no facilita datos concretos sobre estos asentamientos al considerarlos información de uso interno.

Mientras tanto, la presencia de estas personas en parques urbanos continúa aumentando sin que exista una solución inmediata. La intervención pública se centra en la asistencia y en actuaciones puntuales, pero el fenómeno persiste y se reproduce en distintos puntos de la ciudad.

Expansión en otras ciudades

La situación no se limita a Madrid. En Ibiza, las autoridades desalojaron recientemente un gran asentamiento de infraviviendas en Sa Joveria, donde residían personas que trabajaban en sectores como la hostelería o la construcción sin poder pagar un alquiler. En Valencia, en mayo de 2025, fueron desalojadas 89 personas que vivían en 55 tiendas de campaña en el antiguo cauce del río Turia. En Bilbao, según ha informado el periódico vasco El Correo, se han detectado asentamientos en zonas como Pagasarri, Artxanda, Miribilla, La Peña y Malmasin.

El fondo del problema, según Provivienda, es la falta de vivienda asequible. La entidad recuerda que el parque de vivienda social en España representa solo el 3% del total, frente a una media europea cercana al 8%. Los parques urbanos siguen convirtiéndose en una salida de emergencia para quienes quedan fuera del mercado residencial.