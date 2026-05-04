Marlaska blindará Madrid, Barcelona y Canarias durante los días clave de la visita del papa León XIV

El Ministerio del Interior ha diseñado un amplio dispositivo de seguridad para garantizar la visita del papa León XIV a España entre el 6 y el 12 de junio, con especial incidencia en Madrid, Barcelona y Canarias. El operativo, coordinado por Fernando Grande-Marlaska, busca blindar los principales escenarios del viaje papal ante la previsión de grandes concentraciones de fieles y la coincidencia con otros eventos multitudinarios.

El plan especial de seguridad ha sido formalizado mediante la Instrucción 2/2026 de la Secretaría de Estado de Seguridad, un documento interno que establece el marco operativo común para todas las fuerzas y organismos implicados. Esta instrucción fija las bases para la elaboración de inteligencia, la planificación de dispositivos y la coordinación entre administraciones, con el objetivo de garantizar una respuesta homogénea ante cualquier eventualidad.

Durante la presentación del dispositivo, Marlaska ha insistido en la importancia de la coordinación institucional. "Es un esfuerzo compartido y conjunto de todos los organismos e instituciones", ha afirmado, subrayando que solo mediante ese trabajo coordinado será posible "garantizar los resultados esperados y que la visita papal se desarrolle con normalidad y sin compromisos para la seguridad de las personas y de los bienes".

El dispositivo se articula en cuatro fases claramente diferenciadas que permiten adaptar los recursos al nivel de riesgo en cada momento. La fase previa comenzó tras la confirmación del viaje papal y ha servido para sentar las bases operativas, mediante reuniones de coordinación y planificación destinadas a garantizar la disponibilidad de medios y capacidades suficientes en todos los territorios afectados.

La fase preventiva se extenderá hasta el 31 de mayo y en ella se están ultimando todos los planes operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Durante este periodo se recopila y analiza información sobre posibles riesgos y se establecen los mecanismos de coordinación entre administraciones, incluyendo Fuerzas Armadas, delegaciones del Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos implicados en el dispositivo.

A partir del 1 de junio se activará la fase de alerta, en la que el plan especial de seguridad entrará en funcionamiento de forma anticipada. En estos días se garantizará la protección de infraestructuras críticas, rutas, alojamientos y espacios donde se desarrollarán los actos, así como la existencia de vías de evacuación y centros de emergencia plenamente operativos ante cualquier contingencia.

La fase crítica, considerada la más sensible, abarcará desde la llegada del pontífice el 6 de junio hasta su salida el día 12. Durante este periodo, todos los dispositivos estarán en "alerta máxima", según ha explicado Marlaska, quien subrayó que el objetivo es "prevenir cualquier circunstancia y, si sucede, responder con la mayor eficacia posible" ante incidentes que puedan afectar al desarrollo de la visita.

El ministro también ha destacado la singularidad del evento, al tratarse de un operativo centrado en una única figura con gran capacidad de convocatoria. "Hay un conjunto de actividades públicas muy importantes con una afluencia masiva de feligreses", ha señalado, lo que obliga a reforzar las medidas de seguridad en espacios abiertos y a mantener un control constante sobre grandes concentraciones de personas.

Otro de los factores que incrementan la complejidad del dispositivo es la celebración simultánea de otros eventos multitudinarios, especialmente en Madrid, como es el concierto de Bad Bunny. Aunque Marlaska ha evitado hablar de dificultades, sí reconoció que estas coincidencias "no lo facilitan", si bien insistió en que España dispone del "músculo necesario y preciso" para garantizar la seguridad de todos los acontecimientos previstos.

En relación con las principales amenazas, el ministro ha apuntado a un escenario diverso que incluye terrorismo, radicalismos y posibles protestas sociales. "Son amenazas plurales", ha afirmado, recalcando que el objetivo del dispositivo es garantizar la convivencia y el derecho a la expresión democrática, pero siempre bajo condiciones de seguridad que eviten alteraciones del orden público durante la visita.