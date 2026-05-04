Pardo sobre las fiestas de Ábalos en 2019: "Esto no se paga con el sueldo de ministro, el Gobierno está detrás"

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, ha analizado la situación judicial de la trama de corrupción que afecta a exmiembros del Gobierno y del PSOE en una entrevista con Carlos Cuesta en el programa de La Noche de Cuesta. Durante la conversación, Pardo expresó una "profunda tristeza" al conocerse detalles sobre el estilo de vida y las actividades de los implicados durante el estado de alarma.

La jerarquía de la organización y el papel de Pedro Sánchez

Pardo fue tajante al describir la estructura de la presunta red criminal basándose en la confesión de Víctor de Aldama. Según el jurista, el relato se está construyendo sobre la base de un "delincuente confeso" que ha identificado con claridad los niveles de mando: "Él reconoce en la participación de los delitos (...) se define como el 4, el 3 Koldo, el 2 Ábalos y el 1, Pedro Sánchez".

Peticiones de cárcel y el control de Koldo sobre Ábalos

Respecto a las consecuencias penales, Pardo estimó que las penas de prisión para los principales rostros de la trama deberían ser muy elevadas debido a la gravedad de los hechos.

Para José Luis Ábalos solicitó 19 años de prisión, mientras que para Koldo García la cifra asciende a los 24 años. Pardo sostiene que las grabaciones de la UCO demuestran que el exministro estaba supeditado a su asesor. "Se ve que no mandaba Ábalos sobre Koldo, manda Koldo sobre Ábalos (...) porque era el enviado de Santos Cerdán", ha señalado tras las declaraciones.

Actividades previas al COVID-19 y financiación

Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue la alusión a grabaciones de noviembre de 2019, meses antes de que estallara la pandemia y los contratos de mascarillas. La noticia de elmundo.es de la grabación de Ábalos manteniendo relaciones sexuales con Jéssica y Melissa en "la casa de señoritas" que grabó Koldo y le envió a su mujer.

Para Pardo, esto demuestra que la organización ya operaba con fondos de origen dudoso. "Si estos de noviembre del 19 ya se estaban gastando el dinero en prostitutas... esto no se paga con el sueldo de ministro, ni de broma. Tenía que haber negocios previos". "El Gobierno está detrás", señaló durante la conversación.

Críticas a la Fiscalía y el "Relato Peligroso"

El presidente de Iustitia Europa denunció una estrategia del Gobierno para desacreditar a las instituciones independientes que investigan el caso, como la Sala Segunda del Tribunal Supremo o la propia Guardia Civil.

Pardo advirtió que se está construyendo un relato "muy peligroso" que "atenta contra aquellos poderes que todavía son independientes": "Se ataca a jueces y magistrados como el juez Peinado, la juez Beatriz Biedma, las acusaciones populares o incluso los periodistas de investigación".

Asimismo, criticó que la Fiscalía General actúe bajo las directrices del Ejecutivo: "La Fiscalía General no puede ser del Gobierno. La Fiscalía General del Estado debe ser del Estado".

Finalmente, Pardo concluyó que este caso debe abrir un debate nacional urgente para que la elección del fiscal general dependa exclusivamente del Poder Judicial, evitando así que el "2% político" dañe el prestigio del resto de profesionales fiscales en España.