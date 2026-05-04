Sanidad confirma 14 españoles en el crucero con hantavirus que estudia desembarcar en Canarias

El Ministerio de Sanidad ha confirmado que 13 pasajeros y un miembro de la tripulación de nacionalidad española se encuentran a bordo del crucero de lujo 'MV Hondius', afectado por un posible brote de hantavirus. Las investigaciones preliminares sugieren que el contagio se produjo en la propia embarcación, que actualmente permanece frente a las costas de Cabo Verde con 149 personas de 23 nacionalidades diferentes.

Tres fallecidos y alerta médica a bordo

Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre la muerte de tres pasajeros.

El pasado 11 de abril falleció un pasajero neerlandés a bordo por causas no determinadas. Su esposa, que lo acompañó en la repatriación, murió pocos días después tras sentirse mal durante el viaje de regreso.

Un pasajero británico fue evacuado el 27 de abril en estado crítico a Sudáfrica, donde permanece en la UCI de Johannesburgo. En este paciente se ha identificado una variante de hantavirus.

El 2 de mayo murió un tercer pasajero de nacionalidad alemana a bordo de la embarcación.

Además de los fallecidos, dos miembros de la tripulación presentan síntomas respiratorios agudos, uno de ellos en estado grave, requiriendo ambos atención médica urgente.

Posible desembarque en Canarias

La naviera Oceanwide Expeditions, con sede en Países Bajos, está colaborando con la OMS y el Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés para gestionar la situación. Se está barajando la opción de que el buque navegue hasta Las Palmas o Tenerife como punto de desembarque. En dicho escenario, las autoridades españolas llevarían a cabo nuevos exámenes médicos y la gestión de los casos.

El hantavirus se propaga principalmente a través del contacto con excrementos, orina o saliva de roedores infectados, generalmente por inhalación. Sanidad ha recordó que la probabilidad de contagio interpersonal es "muy poco probable" y solo se daría en casos de contacto muy estrecho y directo con un caso sintomático.

Síntomas y falta de tratamiento específico

El síndrome pulmonar por hantavirus comienza con síntomas similares a una gripe: fiebre, dolores musculares, cefaleas y náuseas. Tras unos días, puede derivar en dificultad respiratoria grave y síndrome cardiopulmonar, con una tasa de letalidad que en la Región de las Américas ha alcanzado el 25,7% en lo que va de 2025.

Actualmente "no existe tratamiento específico" para la enfermedad. Los pacientes graves deben ser asistidos en centros hospitalarios con unidades de terapia intensiva y asistencia respiratoria mecánica.