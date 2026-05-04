Sanz Roldán se desmarca de la operación Kitchen: "El CNI no tuvo actividad alguna ni por acción ni omisión"

El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, ha negado que la institución que el dirigía estuviese implicada en el espionaje a Luis Bárcenas. "El CNI no tuvo actividad alguna ni por acción ni omisión sobre el caso en el que se me está preguntando. Ninguna. Cero absoluto", ha declarado Sanz Roldán.

La Audiencia Nacional investiga el presunto operativo parapolicial que se puso en marcha con el supuesto objetivo de extraer material al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, relacionado con el caso Gürtel que pudiera comprometer al Gobierno o al partido. La supuesta organización clandestina se creó en el Ministerio del Interior en el año 2013 cuando Jorge Fernández Díaz estaba al frente y fue apodada por sectores de izquierda como la 'policía patriótica'.

Su testifical ha sido complicada debido a que la juez Teresa Palacios ha estado interrumpiendo a la defensa del comisario imputado en esta causa José Manuel Villarejo por considerar que sus preguntas podrían desvelar el funcionamiento interno del Centro Nacional de Inteligencia.

Durante su intervención, el exdirector del CNI también ha cargado contra Villarejo señalando que la denuncia que interpuso contra él no fue a título "personal" sino que estuvo motivada por la necesidad que sintió de contestar a las acciones de Villarejo.

"Lo denuncié porque era la única persona en el Centro Nacional de Inteligencia que podía hacerlo, al ser la única que tenía identidad, y porque creía que no merecían las personas que sirven a España en el CNI el tratamiento que estaban recibiendo de parte del señor Villarejo", ha explicado el que fuera director del CNI.

Dolset y los audios de Tándem y Kitchen

Este lunes también ha sido el turno del empresario Javier Pérez Dolset, que actualmente se encuentra investigado en el caso Leire Díez. Durante su turno de palabra ha hablado sobre los audios que él entrego a la causa del comisario José Manuel Villarejo y cómo los obtuvo.

El empresario ha señalado que a obtención de este material tiene origen en 2018 cuando el juez ordena desencriptar los audios. "En ese tiempo se empiezan a publicar en Moncloa.com una serie de grabaciones y yo me dirigí al dueño de aquel periódico y me dijo que circulaban por ahí unas copias de los discos encriptados" y Dolset mostró su interés en ellos.

"Empecé a preguntar a todo el mundo que yo conocía y un día una persona se puso en contacto conmigo", ha matizado el empresario. Esta persona le entregó unos "discos" con la copia de los ficheros encriptados.

Por otro lado, Dolset también ha señalado que cuando desencriptaron "el primer bloque de la causa Tandem "hay un guardia civil que se dirige a nosotros y nos amenaza, que ni se nos ocurra entregar nuestra información ni a Podemos ni al PSOE, por escrito".

Dolset ha declarado que Francisco Martínez, el ex número dos de Interior en unos mensajes señaló que "el primer día que le dieron la instrucción de hacer cosas como esta tenía que haber dimitido y no lo hizo". De igual manera, el empresario ha precisado que Martínez fue a su casa y le pidió "perdón" por su "posible participación en la pieza contra mí". Además ha precisado que el ex número 2 de Interior no es "ni de coña" el máximo responsable de estos asuntos, en su opinión.

La acusación de popular de Podemos ha insistido sobre este asunto y ha preguntado si Martínez recibía ordenes de alguien. "Venía de diferentes vías, el ministro por un lado [Jorge Fernández Díaz], María Dolores de Cospedal por otro…", ha precisado Dolset.