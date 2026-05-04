Sanz Roldán se desmarca de la operación Kitchen: "El CNI no tuvo actividad alguna ni por acción ni omisión"

El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, ha negado que la institución que el dirigía estuviese implicada en el espionaje a Luis Bárcenas. "El CNI no tuvo actividad alguna ni por acción ni omisión sobre el caso en el que se me está preguntando. Ninguna. Cero absoluto", ha declarado Sanz Roldán.

La Audiencia Nacional investiga el presunto operativo parapolicial que se puso en marcha con el supuesto objetivo de extraer material al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, relacionado con el caso Gürtel que pudiera comprometer al Gobierno o al partido. La supuesta organización clandestina se creó en el Ministerio del Interior en el año 2013 cuando Jorge Fernández Díaz estaba al frente y fue apodada por sectores de izquierda como la 'policía patriótica'.

Su testifical ha sido complicada debido a que la juez Teresa Palacios ha estado interrumpiendo a la defensa del comisario imputado en esta causa José Manuel Villarejo por considerar que sus preguntas podrían desvelar el funcionamiento interno del Centro Nacional de Inteligencia.

Durante su intervención, el exdirector del CNI también ha cargado contra Villarejo señalando que la denuncia que interpuso contra él no fue a título "personal" sino que estuvo motivada por la necesidad que sintió de contestar a las acciones de Villarejo.

"Lo denuncié porque era la única persona en el Centro Nacional de Inteligencia que podía hacerlo, al ser la única que tenía identidad, y porque creía que no merecían las personas que sirven a España en el CNI el tratamiento que estaban recibiendo de parte del señor Villarejo", ha explicado el que fuera director del CNI