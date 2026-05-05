Ábalos defrauda a todos menos a Sánchez

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país, la declaración de Ábalos y la obsesión de Sánchez.

Ábalos no tira de la manta

Hoy en el Gobierno y en Ferraz respiran más tranquilos. "Alivio en la Moncloa y Ferraz porque Ábalos no tira de la manta", titula ABC. Había nervios por lo que pudiese contar ayer en su declaración el exministro de Transportes en el juicio por el caso Mascarillas que se celebra en el Tribunal Supremo. Desde el PSOE llegaron a definir al exsecretario de organización como "una bomba de relojería" que, por ahora, no ha explotado. De modo que, superado el trago, "dan por amortizado" al que fuera mano derecha del presidente Sánchez. "Se defendió con aplomo y seriedad —escribe Ignacio Camacho en el diario de Vocento— con la misma apariencia de convicción que utilizó para preconizar la regeneración ética en la moción de censura de hace ocho años". En su declaración, Ábalos se presentó como víctima, negó los sobornos, las mordidas y cargó "contra la Fiscalía y la UCO", como subraya El País en portada. Y a su sucesor, a Óscar Puente, le señaló como culpable de su situación procesal por la auditoría elaborada desde Transportes. "Se olvidó de Sánchez", dice La Razón, y respaldó que los pagos de Ferraz a Koldo eran de gastos adelantados por él. De modo que no cargó contra el PSOE, no puso en duda el sistema de pagos en efectivo de Ferraz, derivó la responsabilidad de la compra de las mascarillas en su exasesor y en los funcionarios del ministerio y dijo que Jéssica Rodríguez le atacó en el juicio "coaccionada".

Sobre su relación con la odontóloga colegiada escribe Cristina Losada en LD un artículo que titula "Ábalos, otro hombre enamorado", en el que sostiene que "el exministro de Transportes y exsecretario de Organización plagia con tanta fidelidad el guion de Sánchez que copia hasta lo más íntimo y personal" y añade que "la principal diferencia, la única, si a eso vamos, que separa hoy al pijo progresista y al hijo de banderillero es que uno está en el poder y el otro, en la trena".

Qué esperar a partir de ahora

La Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón mantiene la petición de penas para los tres acusados. Ábalos se enfrenta a 24 años de prisión, Koldo García a 19 y Víctor de Aldama a 7. En referencia a este último, al comisionista, dice hoy El País que la posibilidad de rebajar su pena estuvo sobre la mesa pero que, tras una conversación con Peramato y "con más gente", se decidió mantener la petición inicial "sin órdenes ni presiones". ¿Más gente? ¿Qué gente?

Ya ayer lunes Miguel Ángel Pérez adelantaba en LD que un "desquiciado" presidente del Gobierno había instado a la FGE, Teresa Peramato, para que ordenase a Luzón que no pidiese rebajar la pena de cárcel de Víctor de Aldama. Y así ha sido. Ha obligado a Anticorrupción a no bajar más la pena tras presentar indicios contra el PSOE y señalar a Pedro Sánchez como "el número uno" en el escalafón de la organización criminal. Y el problema que señala el diario en el editorial de El Mundo es obvio: "La colaboración con la Justicia en los grandes casos de corrupción depende de que los arrepentidos sepan que decir la verdad, aportar pruebas y asumir delitos tiene consecuencias proporcionadas. Desactivar ese incentivo equivale a proteger las zonas oscuras del poder". Aunque Anticorrupción no se mueve de los 7 años que pide para Aldama, sí lo hace la acusación popular que ha pedido rebajar en dos grados la pena por atenuante muy cualificada de modo que podría evitar la prisión. Mañana, dice La Razón: "El sanchismo está visto para sentencia". Un buen resumen teniendo en cuenta que en el banquillo no se sentaba un justiciable cualquiera. Lo hacía el hombre que más hizo por rescatar al defenestrado Sánchez y volverle a situar al frente del PSOE.

Y dice ABC que ahora "el efecto dominó de este juicio debe alcanzar a las investigaciones penales por las comisiones en los negocios de hidrocarburos, por la trama participada por Santos Cerdán para presionar en la contratación de obra pública con las correspondientes comisiones, por el rescate de Plus Ultra y por la posible financiación ilegal del PSOE". Y, de hecho, siguen apareciendo nuevas informaciones que complican el futuro de Ábalos. Está pendiente de juzgarse en la Audiencia Nacional la parte de la causa correspondiente al amaño de concesiones de obras públicas y El Debate adelanta que, según nuevas pesquisas de la Guardia Civil, "Ábalos pactó el cobro de una comisión de una obra del AVE de 70 millones". En base a unas grabaciones a las que han accedido, cuentan que el exministro y Koldo hablan de unas adjudicaciones a empresas concretas dos años antes de que se liciten.

La campaña en Andalucía coge ritmo

Anoche se celebró en TVE el primer debate entre candidatos y el resultado fue un "todos contra Moreno Bonilla", aunque el presidente en funciones salió airoso. Los tres principales partidos han entrado ya de lleno en la campaña. El PP utiliza los nexos de la candidata socialista, María Jesús Montero, con la corrupción para desmovilizar a su electorado y, de paso, lograr convencer a algún antisanchista. Para ello van a utilizar su cercanía a Ábalos, la situación en la que se encuentran hasta tres de sus hombres de confianza —su jefe de gabinete, el presidente del Tribunal Económico Administrativo y el presidente de la SEPI—, además de sus prebendas a Cataluña desde el Ministerio de Hacienda y su pésima gestión como consejera de Hacienda y Sanidad.

Respecto a Vox, en Génova creen que los de Abascal no repetirán los errores que cometió Macarena Olona cuando fue candidata a la Junta y, en cualquier caso, ellos prevén seguir con su estrategia de no agresión. Como Vox que, según ABC, "intenta rebajar sus expectativas para evitar otro fiasco" como el de la candidata anterior. El PSOE, por su parte, a la desesperada y en un intento por revertir las encuestas que les otorgan peores resultados que con Juan Espadas, está pagando para manifestarse contra la Junta. Es una información de El Mundo que asegura que el ayuntamiento de San Bartolomé, cuya alcaldesa es la secretaria general del PSOE en Huelva, pagó un autobús a sus vecinos para que se manifestasen por la gestión sanitaria de Moreno Bonilla.

El País defiende las presas hidráulicas

Sin venir a cuento, y con un exministro del actual Gobierno sentado en el banquillo de los acusados, El País dedica hoy uno de sus editoriales a la necesidad de acometer una revisión general de las presas hidráulicas. Se agarran al "cambio climático" para defender unas infraestructuras que rechazaban hasta hace no demasiado tiempo, al tiempo que consideraban que este tipo de construcciones suponían un problema, que actuaban de barreras que rompen el curso del agua. Consideran que son fundamentales para hacer frente a etapas de sequía sin mencionar ni una sola vez la DANA ni a Franco, que fue quien ordenó construirlas.

La obsesión de Sánchez por controlar el relato

Al presidente del Gobierno le resulta insuficiente controlar el mensaje que traslada el Grupo Prisa y necesita otro medio propio. Cuenta Vozpópuli que ya han encontrado inversores internacionales con los que poder poner en marcha la TV que tanto anhela Sánchez en la TDT. Según la información, José Miguel Contreras y afines a Moncloa negocian con un empresario próximo a Milei y con CNN Portugal". El Gobierno acelera para aprobar el dial en el Consejo de Ministros. El plan pasa por estrenar emisiones en otoño.