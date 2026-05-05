Así será la visita de León XIV al Congreso: 50 minutos, bienvenida de Armengol y discurso

Aunque la Conferencia Episcopal Española hará pública la agenda oficial de la visita de León XIV el miércoles 6 de mayo, algunos actos ya adelantados por Libertad Digital, ha trascendido cómo será uno de los actos que más interés van a suscitar: la visita al Congreso de los Diputados.

Será el próximo lunes 8 de junio cuando León XIV acudirá al Congreso para un encuentro institucional que, según los cálculos de la propia Cámara Baja, tendrá una duración aproximada de cincuenta minutos, tal y como adelanta Europa Press. Un acto que servirá para estrechar los lazos diplomáticos entre España y el Vaticano, e incluirá tanto el discurso de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, como el del Santo Padre.

Fuentes parlamentarias han adelantado los pormenores del estricto protocolo que regirá la jornada. Está previsto que el Papa llegue al palacio de la carrera de San Jerónimo en torno a las 10:00. Su entrada al recinto se realizará a pie, atravesando el conocido patio de Floridablanca, un espacio reservado para las grandes ocasiones institucionales. Al tratarse de un jefe de Estado, la recepción contará con los máximos honores. En este primer saludo en los exteriores del edificio, una banda de música se encargará de interpretar los himnos nacionales del Estado de la Ciudad del Vaticano y de España.

Una vez finalizados los honores en el exterior, la comitiva se trasladará al interior del palacio. El invitado estará acompañado en todo momento por la presidenta Francina Armengol y, previsiblemente, por el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán. Juntos se dirigirán al emblemático Salón de Pasos Perdidos. Allí se organizará una línea de saludo formal en la que participarán los miembros de las Mesas de ambas Cámaras, así como los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, a la que podría sumarse también el líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Continuando con las tradiciones que marcan las visitas de los altos dignatarios internacionales, este mismo salón será el escenario de un protocolario intercambio de regalos entre las autoridades españolas y la delegación vaticana. Además, el Papa tendrá la oportunidad de dejar constancia de su paso por la institución firmando en el Libro de Honor del Congreso, un gesto simbólico que rubricará la importancia de este encuentro antes de pasar al momento culminante de la jornada.

El colofón a esta histórica mañana tendrá lugar en el hemiciclo, que presentará un aspecto de las grandes citas, con sus escaños ocupados tanto por diputados como por senadores. El orden de las intervenciones institucionales establece que la primera en tomar la palabra será la presidenta Armengol, quien dará la bienvenida formal. Acto seguido, León XIV pronunciará su esperado discurso en su doble condición de líder espiritual y jefe del Estado del Vaticano.

Será la primera vez que un Papa hable en el Congreso de los Diputados ya que en las anteriores visitas de San Juan Pablo II o Benedicto XVI no se produjo, si bien suele ser habitual que los papas hablen ante los responsables políticos de una nación en la sede de la soberanía popular. Un discurso del que se desconoce su contenido, si bien contará con sugerencias de los obispos españoles, del propio Papa, así como la supervisión de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, como responsable diplomática, institucional y política, si bien se espera que toque cuestiones como la defensa del derecho a la vida, en unos momentos en los que el Gobierno pretende incluir el derecho al aborto en la Constitución, los abusos o la inmigración. También está por ver si habrá ausencias y desplantes a León XIV por parte de determinadas fuerzas políticas.