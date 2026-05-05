Aznar recuerda a Sánchez sus lazos con Bildu el día en que muere Garaikoetxea

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

Trump amenaza a Irán con "borrarla de la faz de la tierra"

Donald Trump avisa a Irán con "borrarla de la faz de la tierra" si ataca al Estrecho de Ormuz durante la operación que está llevando a cabo para rescatar los barcos bloqueados. El presidente norteamericano ha anunciado la movilización de más de 100 aeronaves y buques, bajo la iniciativa "Proyecto Libertad". Washington asegura que el objetivo final es abrir "una ruta bidireccional" en el Estrecho, todo ello mientras las tensiones siguen aumentando.

Muere Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari tras el Estatuto de Guernica

Este lunes ha fallecido Carlos Garaikoetxea, el primer lehendakari tras la aprobación del Estatuto de Guernica. El político de 87 años ha sufrido un infarto mientras nadaba y, aunque pudo ser reanimado, finalmente ha muerto en el Hospital de Navarra.

Fue presidente del País Vasco entre 1980 y 1984. Después, abandonó el PNV para fundar Eusko Alkartasuna, partido integrado ahora en Bildu. El verano pasado recibió un homenaje por su papel fundamental al frente del primer gobierno vasco de la democracia.

Aznar vincula el apoyo de Bildu a Sánchez con la herencia de ETA

José María Aznar recuerda que, sin Bildu, Sánchez no sería presidente y que sin ETA, Bildu no tendría los escaños suficientes para apoyar al PSOE. En recuerdo a Manuel Giménez Abad, asesinado por la banda terrorista hace 25 años, el expresidente ha vuelto a denunciar los acuerdos entre los socialistas y Bildu como moneda de cambio para gobernar. El exdirigente popular ha remarcado que es una obligación moral que todo el mundo sepa lo que ETA hizo durante tantos años, provocando un "inmenso dolor" a los españoles. También ha instado a seguir protegiendo la dignidad de todas las víctimas.

Aagesen homenajea a Teresa Ribera pese a las investigaciones por corrupción

La ministra Sara Aagesen rinde homenaje a Teresa Ribera con un retrato oficial en el ministerio. Un acto que ha estado cargado de elogios. La exministra ha vuelto por la puerta grande al que fue su ministerio, a pesar de los casos de corrupción que le rodean cuando ella estaba al frente, como la trama de los hidrocarburos o el de Forestalia. El pasado mes de marzo, la Guardia Civil detuvo a seis personas vinculadas con la trama, entre ellas al subdirector general, Eugenio Domínguez, precisamente en tiempos de Ribera.

Iván Redondo no descarta volver a la política

Iván Redondo no descarta volver a la trastienda de la política si se lo proponen. Como si fuese a salvar el mundo, el exjefe de gabinete de Sánchez asegura que está preparado para regresar, debido al momento que está atravesando España, porque le preocupa su país.

Ha confesado que su salida como asesor de Sánchez fue debido a problemas de salud y que durante su último año como jefe de gabinete en Moncloa tuvo numerosos episodios de estrés y depresión.