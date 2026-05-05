En Orense, el Colegio Plurilingüe María Auxiliadora Salesianos ha retomado las clases con normalidad después de que el pasado jueves falleciera una de sus alumnas, de 11 años de edad, con sospecha de meningitis.

Un fallecimiento ante el que la Consejería de Sanidad gallega activó el protocolo de la Dirección General de Salud Pública para identificar a 104 contactos estrechos de la menor de los últimos 10 días, entre escolares y familiares. Contactos que fueron localizados en tan solo 24 horas y que han recibido medicación para prevenir una infección meningocócica invasora que se sospecha que tenía la niña. Una vez que han recibido la profilaxis, han podido realizar vida normal dado que la medicación elimina la posibilidad de transmisión en 24 horas tras su toma.

Gracias a ello, hoy el centro escolar ha retomado las clases como ha explicado el director del mismo, Lupicinio Peña, que ha señalado que "han pasado unos días para detectar ciertos síntomas" desde el festivo del pasado 1 de mayo, y este pasado lunes escogido como día no lectivo por el propio colegio de los dos a los que tiene derecho.

Pasado este límite temporal Peña ha asegurado que "de momento no se ha detectado ninguna incidencia" y, por ello, han decidido retomar las clases.

Fue todo "muy rápido e inesperado"

Peña ha narrado también los difíciles momentos que han vivido. Ha asegurado el director del centro que fue todo muy rápido, duro e inesperado para todos porque la niña "vino a clase el miércoles por la mañana y el jueves ya había fallecido".

En este sentido, ha destacado la actuación de la Sanidad gallega. Asegura que fue inmediata y envió un protocolo que el centro remitió a las familias para que acudieran al centro de salud a recibir la profilaxis.

Galicia extenderá la vacunación

Ante esta situación, y después de que entre 2024 y 2025 Galicia haya registrado cinco casos de esta enfermedad, uno de ellos en la franja de edad de entre 10 y 14 años, la Xunta ha anunciado un paso más en la prevención y será la primera en España en ampliar la vacunación frente al meningococo B a los 12 años. A partir de mayo, todos los menores que acudan a la revisión de esa edad recibirán esta protección.

En paralelo continúa en marcha la investigación epidemiológica para confirmar el serogrupo exacto de la bacteria dado que, según los expertos, obtener resultados de laboratorio fiables lleva su tiempo incluso en condiciones de máxima urgencia.