Dolores Delgado recibe a Ada Colau y su flotilla para ratificarse en su denuncia contra Netanyahu

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha comparecido este martes en la Audiencia Nacional para ratificarse en su denuncia –puesta en conjunto con otros integrantes de la Global Sumud Flotilla— contra Israel.

Colau se embarcó a finales de agosto junto a otros más de 400 activistas en más de 40 barcos para "llevar ayuda humanitaria" a la Franja de Gaza. Al llegar a la zona de conflicto, el Gobierno de Israel los detuvo y pasaron varios días a su cargo hasta que fueron deportados a sus países de origen.

Según han informado fuentes jurídicas a Libertad Digital, los denunciantes han acudido a la sede de la Audiencia Nacional para ratificarse en su denuncia contra Israel. Esta denuncia, según ha dicho la ex primera edil de Barcelona en declaraciones a los medios de comunicación, es por "crímenes de guerra y de lesa humanidad".

Ella y otros integrantes de la flotilla han contado su experiencia a la exfiscal general del Estado Dolores Delgado, que ahora ejerce como fiscal de sala coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Esta ha abierto diligencias para trasladar, si lo considera necesario, la situación a la Corte Penal Internacional. Según las citadas fuentes, el relato de los hechos se ha centrado en la estancia que pasaron en prisiones israelíes hasta ser deportados a su país. En estas instancias, algunos de los comparecientes han denunciado haber sufrido un trato vejatorio, largos interrogatorios, e incluso, según han trasladado a Dolores Delgado, alguno de ellos ha afirmado haber sido objeto de "torturas".

Las fuentes recalcan que, con esta denuncia –a la que le queda un largo recorrido judicial y que podría quedarse en nada—, se pretendería que la Corte Penal Internacional "prohíba al presidente israelí, Benjamín Netanyahu, pisar suelo europeo". Cabe recordar que esta Corte ya emitió una orden de captura contra el presidente de Israel y contra su exministro de Defensa Yoav Galant emitida el 21 de noviembre de 2024.

Por tanto, la comparecencia ante Delgado podría haber sido una forma de protesta contra Israel por haber detenido a dos activistas propalestinos –que, a ojos del Gobierno israelí, habrían ayudado a Hamás—; más que una acción legal que pueda tener cierto recorrido.