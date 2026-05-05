El asesino de Esplugas fue detenido en Burgos en 2022 por agredir a ciudadanos y policías

Nuevos detalles sobre las peripecias en España del asesino de Esplugas de Llobregat (Barcelona), un marroquí de 37 años que ya fue detenido en Burgos en 2022 por protagonizar graves altercados. En aquella ocasión fue arrestado por la Policía Local y acusado de los delitos de alteración grave del orden público, amenazas, desobediencia y atentado contra agentes de la autoridad.

El criminal amenazó a ciudadanos y policías y acabó escalando a una de las torres del castillo de la ciudad desde la que se dedicó a lanzar piedras contra las personas que se acercaban. Agentes de la Policía Local lograron reducirlo tras varias horas. Según el atestado policial, este sujeto vociferó proclamas religiosas pero los policías consideraron que no tenía una intencionalidad terrorista, según ha avanzado El Periódico de Catalunya.

El sujeto llegó a España en 2007 y además de en Burgos también dejó rastro en Almería.

En España desde 2007

Sin embargo, solo tenía antecedentes por los hechos en la ciudad castellana. Hace poco, aunque se desconoce la fecha exacta, se trasladó a Cataluña, donde habría conseguido trabajo de planchista. Sin embargo, los Mossos d'Esquadra ignoran de momento dónde vivía. Confían en averiguar más datos del criminal en el análisis de los contenidos de su teléfono móvil.

Este martes ha ingresado en prisión tras pasar por el Juzgado de Instrucción número 3 de Esplugas de Llobregat. El juez le acusa de asesinato, homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas graves y daños, pero no de terrorismo. Según los Mossos d'Esquadra, el sujeto habría seleccionado a su víctima, una mujer de nacionalidad china y 41 años de edad, al azar y la habría matado bajo la influencia de un brote psicótico.

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El crimen sucedió el sábado a las once de la mañana en plena calle. Tras apuñalar en el vientre y el tórax a la mujer, el asesino la degolló. Acto seguido se fue directo hacia un hombre que le increpaba para llamar su atención y que dejara de asestar puñaladas a la mujer. El ciudadano logró evitar el apuñalamiento y resultó herido leve por una pedrada que le alcanzó en el hombro. Una hora después fue localizado en la Diagonal de Barcelona, justo en la entrada de la ciudad, donde pudo ser reducido por los Mossos d'Esquadra.