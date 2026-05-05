El empresario Manuel Salles ha desvinculado este martes en la Audiencia Nacional a Víctor de Aldama del fraude que habría cometido la trama Hidrocarburos mediante la empresa Villafuel.

Salles fue señalado por Aldama por haber realizado supuestos negocios de hidrocarburos vinculados a "depósitos fiscales" canarios con el expresidente de esta comunidad autónoma y ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El empresario contrató a Koldo García a su salida del Ministerio y este, según aseguró Aldama en la Audiencia Nacional, viajó a México junto a Salles para conseguir negocios de hidrocarburos para Torres.

Según han informado fuentes jurídicas presentes en su declaración a Libertad Digital, Salles, que acudía como testigo a la Audiencia Nacional, ha desvinculado a Aldama de Villafuel, empresa con la que la trama cometió un presunto fraude del IVA de más de 200 millones de euros. Esta declaración supone un impulso para la credibilidad de Aldama que, mientras que ha reconocido la mayoría de los delitos que se le imputan en las otras causas por las que se encuentra investigado, en este caso defiende que su vinculación a la trama se limita a Have Got Time, empresa que no llegó a conseguir la licencia de hidrocarburos.

En este contexto, Salles también ha infundido una clave que, según destacan las fuentes consultadas, redundaría en la "organización criminal" de la trama Koldo. Salles, que contrató a Koldo, ha revelado que el exasesor ministerial de José Luis Ábalos se reunía "muy a menudo" con el dueño de Levantina, Pepe Ruz, y el de Sortis, Irael Pilar. La primera de las empresas es una contructora vinculada a la trama Koldo en la rama que investiga las adjudicaciones de obra pública a dedo; mientras que la segunda es una empresa de Telecomunicaciones a cargo de Pilar, que habría ayudado a la trama con las adjudicaciones de compra de mascarillas, causa cuyo juicio oral se dirime en el Tribunal Supremo.

En este sentido, Koldo se reuniría "muy a menudo" con una de las empresas que habría pagado mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública a dedo; y con otra que ayudó en las adjudicaciones de compra de mascarillas. Todo ello, mientras estaba contratado por Manuel Salles, empresario señalado por Aldama por sus presuntos negocios con Torres.

Cabe recordar que Salles se encuentra siendo investigado por un fraude de IVA enmarcado en los hidrocarburos pero no en la presente causa de Villafuel, sino en otra que tiene como objeto a Gaslow, empresa a la que habría auditado. Salles acudió a declarar en el Tribunal Supremo en calidad de testigo, donde negó las acusaciones de Aldama aseverando no haber realizado ningún viaje a Canarias con Koldo para hacer negocios con Torres.