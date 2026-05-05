El Gobierno defiende a Saif Abukeshek y desafía a Israel: "No vamos a desproteger a nuestro ciudadano"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido al Gobierno de Israel que presente pruebas que justifiquen la detención del activista español Saif Abukeshek, arrestado en aguas internacionales cuando viajaba a Gaza. El jefe de la diplomacia española ha calificado la detención como "completamente ilegal".

Además, Albares ha sostenido que las acusaciones trasladadas por las autoridades israelíes son negadas "rotundamente" por la información oficial a la que ha tenido acceso el Gobierno español.

Exigencia de pruebas a Israel

En declaraciones a La Hora de La 1, el ministro ha instado a Israel a que "ponga encima de la mesa" las pruebas que sustenten las acusaciones contra el activista: "No hay ninguna prueba ni ninguna relación sobre lo que las autoridades israelíes dicen", ha afirmado, insistiendo en que la detención se produjo en condiciones que, a su juicio, vulneran el derecho internacional.

Según ha explicado, la información oficial solicitada por el Ejecutivo español "niega rotundamente" las acusaciones contra Abukeshek, detenido junto al ciudadano brasileño Thiago de Ávila cuando participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a la Franja de Gaza.

Seguimiento y críticas a la actuación israelí

Albares ha señalado que el cónsul español en Tel Aviv sigue el caso de forma diaria en sede judicial y se interesa por la situación del detenido, con el objetivo de garantizar su estado de salud y su derecho a la defensa. Según ha indicado, Saif está "bien" dentro de las "terribles circunstancias en las que se encuentra".

El ministro ha cuestionado la detención en aguas internacionales, al considerar que ningún agente israelí tiene jurisdicción en ese espacio marítimo. En este sentido, ha reclamado la liberación inmediata del activista. "No se asalta un barco en aguas internacionales y se detiene ilegalmente a alguien", ha señalado Albares, quien ha defendido que existen cauces legales internacionales para actuaciones de este tipo.

Albares ha añadido que trabaja de forma coordinada con el Gobierno de Brasil para abordar la situación de los detenidos y ha advertido: "No vamos a desproteger a nuestro ciudadano".

Según la información difundida por la ONG Adalah, los fiscales israelíes habrían atribuido a Abukeshek y De Ávila —sin formalizar cargos definitivos— delitos como colaboración con el enemigo en tiempo de guerra o pertenencia a organización terrorista, en relación con el movimiento islamista Hamás.