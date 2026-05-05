El juez envía a prisión al criminal que asesinó a una mujer en plena calle en Esplugas

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Esplugas de Llobregat (Barcelona) ha enviado a prisión comunicada y sin fianza al detenido por asesinar en plena calle y a plena luz del día a una mujer que caminaba cerca de su domicilio. La víctima era de nacionalidad china y tenía 41 años. Compartía piso en la zona, un barrio acomodado pegado a la parte alta de la Diagonal, con otras mujeres.

Tras haber sido puesto a disposición judicial han trascendido algunos detalles del asesino, como su nacionalidad, marroquí, y su edad, 37 años. Se le acusa de asesinato, homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas graves y daños. Además de cobrarse la vida de la mujer, trató de matar también a un hombre que alertado por los gritos de la infortunada intentó atraer la atención del asesino. En la vista sólo quiso responder a las preguntas de su abogado.

El crimen se produjo en las cercanías del Hospital de San Juan de Dios, de referencia en materia pediátrica. La víctima mortal fue brutalmente apuñalada en el tórax y en el abdomen y finalmente degollada, por lo que los médicos que la atendieron poco tiempo después del ataque no pudieron hacer nada por su vida. En un principio se creyó que era una adolescente debido a la estatura y complexión menuda de la mujer.

Los Mossos d'Esquadra continúan descartando el móvil terrorista. Aseguran que no hay testigos que acrediten que el asesino gritara consignas yihadistas. Se mantienen en la hipótesis de que actuó bajo los efectos de un brote psicótico. Esa es la versión que ha difundido la consejera de Interior de la Generalidad, Nuria Parlon. Según declaró este pasado lunes, el asesino actuó de forma "alterada" y que su comportamiento no estaba relacionado con el "yihadismo". El juzgado no le acusa de terrorismo dado el informe de la policía de la Generalidad.

Fin de semana crítico

El asesinato de esta mujer no fue el único que se produjo este pasado fin de semana en Barcelona. Un hombre con antecedentes por robo murió apuñalado por un menor en la calle de la Cera, en el barrio del Raval. Un menor fue apuñalado a la salida de la Feria de Abril de Cataluña, también en Barcelona. Y el lunes a las seis de la mañana se registró un tiroteo en Hospitalet a las puertas de un local frecuentado por jóvenes de origen dominicano.

PP, Vox y Aliança Catalana exigen explicaciones tanto al presidente de la Generalidad, Salvador Illa, como al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. El presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha asegurado que "Barcelona se ha convertido, por desgracia, en la capital del delito y en la ciudad más insegura de España", y ha respaldado sus declaraciones con datos oficiales: 170.000 delitos en 2025, lo que supone 464 delitos diarios; cuatro agresiones sexuales al día, una de ellas con violación; un aumento del 24% en el tráfico de drogas y un incremento del 40% en homicidios y tentativas. Asimismo, ha destacado que el año pasado se recogieron 70.000 jeringuillas abandonadas en plazas y parques.

Desde que Jaume Collboni es el alcalde de la ciudad (junio 2023) se han registrado en ella 37 homicidios, según las cuentas de Sirera. El dirigente popular también ha interpelado a Salvador Illa y le ha exigido transparencia sobre el caso de Esplugas. "Queremos saber si se trata de un ataque yihadista o de una persona con problemas mentales", ha señalado Sirera, recordando que España se encuentra en nivel 4 de alerta terrorista y a las puertas de la visita del Papa, con la Sagrada Familia como punto sensible de seguridad.