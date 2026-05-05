El juez ve "indicios fundados" de que el 'narcotúnel' entre Ceuta y Marruecos servía para traficar hachís y cocaína

El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña ha asumido la investigación del 'narcotúnel' entre Ceuta y Marruecos hallado en marzo utilizado por una presunta red criminal para cruzar de forma continua "grandes cantidades" de hachís, al tiempo que ha solicitado un informe a la Policía Nacional para que dé cuenta del avance de las pesquisas.

En un auto, Piña acepta la inhibición de un Juzgado de Ceuta y toma las riendas de la investigación judicial por presuntos delitos contra la salud pública y organización criminal. El magistrado solicita un informe a la unidad policial investigadora acerca de la evolución de las pesquisas, con el objetivo de determinar los avances realizados hasta la fecha y si fuera necesaria la adopción de alguna medida adicional.

Piña aprecia "indicios fundados" de que la organización que utilizaba la infraestructura subterránea se dedicaba a la guarda, almacenaje, transporte y distribución "de grandes cantidades" de hachís, principalmente, aunque también de cocaína, a través de vehículos de motor y embarcaciones de alta velocidad.

Organización 'jerarquizada' y 'profesionalizada'

Según el magistrado, la presunta red de narcotráfico se valió de un túnel construido "para unir subterráneamente" Marruecos con Ceuta y asegurarse así "el flujo continuo de grandes cantidades de hachís", a través de una infraestructura "altamente profesionalizada".

Se trata, a juicio de Piña, de una organización "perfectamente jerarquizada" y liderada por un hombre identificado como Mustapha Chairi Brouzi, que cuenta con "niveles operativos", funciona con "células interconectadas" en la ciudad marítima de España y opera en distintas provincias de España, a la vez que cuenta con vínculos logísticos en Marruecos. La investigación parte de una operación de la Policía Nacional en la que fueron detenidas 12 personas, todas ellas actualmente en prisión provisional, y se intervinieron, en distintas aprehensiones, un total de 1.139 kilogramos de hachís.

Según el auto, los miembros de la presunta organización acudían habitualmente a una vivienda situada en Ceuta "con el fin de abastecerse" de hachís. Allí residía uno de ellos, Nallem Amar Abdeselam, alias Friskas, quien "se encargaría de almacenar la droga" para distribuirla posteriormente a bandas criminales.

Al constatar la existencia de una presunta organización criminal, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo diversos operativos en 2025 que culminaron en la incautación de 2.259 kilogramos de hachís, a través de entradas y registros en domicilios y vehículos, indica.

La incautación de droga más importante tuvo lugar el 19 de junio de 2025, cuando efectivos policiales intervinieron, en el interior de un camión tráiler procedente de Nador, Marruecos, un total de 15.000 kilogramos de hachís relacionados con Chairi Brouzi, a quien los investigadores atribuyen las funciones de proveedor y organizador, según el magistrado.