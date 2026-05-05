Investigan un posible "cementerio de animales" en Puy du Fou

La empresa Puy du Fou España ha puesto en marcha una investigación interna tras la denuncia presentada por Ecologistas en Acción por posibles irregularidades en materia de bienestar animal. En concreto, la organización alerta de la supuesta existencia de un "cementerio de animales" dentro del recinto del parque temático, ubicado en Toledo.

Fuentes de la compañía han confirmado a EFE que este proceso busca aclarar lo ocurrido y, si procede, depurar responsabilidades. Además, subrayan que el parque ya se ha puesto en contacto con las autoridades competentes, mostrando su "plena disposición a colaborar y cooperar en todo lo necesario".

La polémica surge a raíz de una información que apunta a que durante al menos cuatro años se habrían enterrado animales muertos dentro del recinto. Según esta versión, algunos responsables habrían ordenado a trabajadores enterrar fauna fallecida —como ocas, ovejas, gallinas o conejos— sin seguir los protocolos legales, que obligan a gestionar estos restos a través de empresas autorizadas.

Según Ecologistas en Acción, a "primera vista" los hechos denunciados podrían suponer varios delitos, tanto de maltrato animal como contra el medioambiente y los recursos naturales e "innumerables infracciones administrativas", todo ello agravado por el intento de ocultamiento de los hechos y porque, al parecer, sería "una práctica rutinaria en el parque".

A su juicio, todo apunta a un "escenario organizado" donde habría existido conocimiento y encubrimiento de estas conductas, junto a un "lamentable desinterés" —e incluso posible connivencia— por parte de quienes debían supervisar la actividad del parque.

Por ello, los ecologistas reclaman la intervención de la Junta de Castilla-La Mancha y de la Fiscalía de Medio Ambiente de Toledo, solicitando el precinto inmediato de la zona señalada, así como el acceso a los registros de los catorce núcleos zoológicos bajo titularidad de Puy du Fou.

Mientras tanto, la investigación interna del parque está en marcha y será clave para esclarecer si se trata de irregularidades puntuales o de una práctica más extendida de lo que hasta ahora se ha reconocido.