La Audiencia Nacional condena a Villarejo a tres años y medio de cárcel por el caso Dina

La Audiencia Nacional condena al comisario José Manuel Villarejo a tres años y medio de prisión por el acceso y distribución del contenido de la tarjeta del móvil robado en noviembre de 2015 a Dina Bousselham, la que fuera a asesora del entonces secretario general de Podemos Pablo Iglesias.

En este caso se investigaba el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de Bousselham desde que se le fue sustraída en 2015 durante su estancia en un Ikea hasta que parte de la información que se contenía en ella apareció publicada en diferentes medios de comunicación.

En enero de 2016 llegó a la sede del Grupo Zeta la tarjeta y, tras decidir que no se publicaría nada de su contenido, se pusieron en contacto con Pablo Iglesias para entregarle la tarjeta. Iglesias la retuvo 6 meses sin informar a Bousselham "no estando acreditado que la devolviera dañada impidiendo visualizarse su contenido", según señala ahora la sentencia.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital señala que "debemos condenar y condenamos al acusado José Manuel Villarejo Pérez, como autor criminalmente responsable de un delito ya definido de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros".

De igual manera, al margen de la pena de tres años y seis meses de prisión, se le condena a "la de multa de dieciocho meses a razón de una cuota diaria de diez euros con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, y a la pena de seis años de inhabilitación absoluta, con imposición de las costas procesales causadas incluidas las de las acusaciones particulares".

Además, la Sala precisa que el comisario tendrá que indemnizar a Dina Bousselham y a Pablo Iglesias con 5.000 y 1.000 euros respectivamente "con los intereses legales generados a partir de la presente resolución". En cuanto a su pena de prisión, la sentencia especifica que "se computará el tiempo de privación de libertad que el acusado hubiera sufrido en la presente causas".