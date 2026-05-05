La declaración que Begoña Gómez ocultó hasta el último momento

Begoña Gómez ha declarado como testigo este martes ante la Fiscalía Europea, que investiga los contratos que el Gobierno otorgó a las empresas de Juan Carlos Barrabés –socio de Gómez en la cátedra— con fondos europeos.

Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, desveló en un escrito presentado el pasado mes de marzo ante el juez Juan Carlos Peinado que la esposa de Pedro Sánchez había sido llamada a declarar en calidad de testigo por la Fiscalía Europea en el marco de los contratos que el Ejecutivo del líder socialista otorgó mediante Red.es a una de las empresas de Barrabés.

Libertad Digital, al igual que otros medios de comunicación, preguntó en varias ocasiones al entorno de Gómez acerca de la declaración ante la Fiscalía Europea. Sin embargo, el entorno más próximo de la mujer de Sánchez se negó en todo momento a ofrecer información sobre cuándo sería la declaración.

Finalmente, según ha adelantado El País, la comparecencia de Gómez se ha dado este martes en la sede que la Fiscalía Europea tiene en Madrid. En esta, Gómez ha asegurado que no habló con nadie del Gobierno de los contratos que le otorgaron a Barrabés, valorados en más de 8 millones de euros. Estas adjudicaciones públicas contaban con fondos europeos.

Preguntada sobre su relación con su socio, ha negado que fueran amigos y ha circunscrito su relación a algo "únicamente profesional"; ámbito en el que también ha recogido sus diferentes encuentros. Ha asegurado que no recuerda el momento exacto en el que conoció al que fuera su socio de cátedra, pero ha recordado que tuvieron varias reuniones con los demás profesores de la cátedra.

Gómez también ha sido interrogada al respecto de las cartas de recomendación que otorgó a Barrabés, que constan en el expediente de adjudicación de los contratos. Sobre estas, ha aseverado que no recordaba haberlas escrito hasta que aparecieron en prensa y que nunca supo si se utilizaron para la adjudicación del contrato. De hecho, ha asegurado no tener constancia de que se había adjudicado los contratos por valor de más de 8 millones de euros. En definitiva, Gómez ha negado estar al corriente de las adjudicaciones y haber tratado ese tema con nadie del Gobierno ni del entorno de Barrabés.

Esta investigación se enmarca en la adjudicación de dos contratos que recayeron en una Unión Temporal de Empresas formada por Innova Next y The Valley Digital Business School. Esta UTE introdujo en la solicitud de la adjudicación las cartas de recomendación de la esposa del presidente del Gobierno.